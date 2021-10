¿Qué botella de acero inoxidable elegir? por inoxidable.eu Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 16:18 h (CET) El acero inoxidable es una aleación de hierro con pequeñas cantidades de carbón y que adquiere con el temple gran dureza y elasticidad. Las botellas de acero inoxidable están fabricadas con Tritan, un tipo de plástico rígido, ligero, transparente y fibra de BPA. Con este material se sigue teniendo el problema que con muchos usos se acaba desgastando, rayando y formando grietas De acero inoxidable hay varias calidades por lo que es muy importante saber que tipo de acero contiene la botella. Un acero inoxidable de alta calidad y resistencia es el 18/8, también llamado 304.

En general existen dos tipos de botellas de acero inoxidable. Las hay térmicas o de doble pared, y las convencionales o de pared única. Para elegir la botella de acero inoxidable óptima, hay que tener en cuenta características como su capacidad, pero, tipo de tapa, aislamiento y diseño.

A continuación, se expondrán algunas botellas de acero inoxidable de diferentes marcas.

Botella de acero inoxidable de la marca Super Sparrow

Esta botella está fabricada con materiales duraderos. Puede mantener caliente por hasta 12 horas, y guardar la bebida fría refrigerada por hasta 24 horas.

Esta botella se fabrica utilizando premium, acero inoxidable sin BPA, ftalatos, plomo u otro material de toxina para la botella de agua más segura que no tenga productos químicos.

El acero inoxidable resistente al calor puede sostener fácilmente las bebidas calientes y frías para una botella súper versátil que pueda sostener las bebidas preferidas sin la deformación bajo cambios de temperatura.

Botella acero inoxidable de la marca Feijian

Esta botella está hecha de dos sellos de silicona y rosca triple ajuste, higiénica y saludable, por lo que no hay que preocuparse por el derrame de líquido. Es insípida e inodora, se recomienda lavar a mano. Tiene la boca más ancha para poder limpiar fácilmente las partes de la botella y mantenerla sin olores residuales.

Está hecha de acero inoxidable de grado alimenticio 316, resistente a la corrosión y resistente a la oxidación. Las bebidas se mantienen frías hasta 24 horas y calientes hasta casi 12 horas.

Botella acero inoxidable de la marca Nerthus

La botella está fabricada con acero inoxidable de grado alimenticio 18/8 por lo que ofrece una alta resistencia a la corrosión.

Tiene una capacidad de 750 ml y ligera para poderla llevar a cualquier parte.

El acero inoxidable es de alta calidad alimenticia libre de bpa y toxinas, que garantiza un uso seguro y saludable para los niños y los adultos. Además, esta botella dispone de un cepillo que facilita mucho más su limpieza.

¿Por qué se debe comprar una botella de acero inoxidable? Además de ser mucho más duradera que una botella de plástico, se evitará la acumulación de bacterias o microorganismos dañinos para la salud.

