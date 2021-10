Mercado inmobiliario: el precio del alquiler por metro cuadrado en Madrid y Barcelona se mantiene estable Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 15:50 h (CET) La proptech CASAFARI ha analizado los precios medios de alquiler y venta del metro cuadrado de las viviendas y apartamentos en ambas provincias, con Inteligencia Artificial y Machine Learning CASAFARI, la mayor plataforma inmobiliaria de Europa, recoge en su último informe del mercado inmobiliario cómo el precio del alquiler por metro cuadrado en las provincias de Madrid y Barcelona, se ha mantenido estable a lo largo del segundo y tercer trimestre de este año.

Desde la proptech señalan que “en Madrid, los cambios en el precio por metro cuadrado de los apartamentos en alquiler fueron equilibrados ya que, en general, los precios apenas sufrieron cambios. Mientras que, en la provincia de Barcelona, tampoco hubo grandes cambios en el precio del alquiler por metro cuadrado durante los dos trimestres analizados, excepto en la zona de Berguedà, donde los precios cayeron un 9.44%”.

La información recogida por CASAFARI, de los precios medios de alquiler y venta del metro cuadrado de las viviendas y apartamentos en ambas provincias, ha sido obtenido gracias al análisis realizado con Inteligencia Artificial y Machine Learning de los más de 125 millones de listados, procedentes de 17.000 fuentes diferentes y 14 millones de propiedades que recoge la plataforma, lo que ha permitido a la compañía tener la imagen más fiel y real del mercado inmobiliario.

Barcelona

Como se comentó anteriormente, los precios medios por metro cuadrado de los apartamentos en alquiler en la provincia de Barcelona, se mantuvieron estables este tercer trimestre del año, con respecto a los meses anteriores. No obstante, la mayor caída la experimentaron Berguedà (-9.5%), Anoia (-4.1%) y Alt Penedès (-2.4%). Mientras que, Baix Llobregat Nord (5.3%), Barcelonès (3.9%) y Maresme (2.9%) fueron las zonas que más vieron crecer los precios.

CASAFARI también recoge que el precio por metro cuadrado de los apartamentos en venta disminuyó en casi todas las comarcas de la provincia. Así, las mayores caídas se dieron en las zonas de Vallés Occidental (-6.6%), Maresme (-5.9%) y Alt Penedès (-5.2%). Por el contrario, Osona fue la región que más incrementó los precios por metro cuadrado, con una subida del 5.3%, pasando de los 1.328 euros por metro cuadrado que se pagaban durante el segundo trimestre de este año, a 1.398 euros, este tercer trimestre.

En cuanto a las viviendas en venta en la provincia, desde CASAFARI, señalan que “tampoco hubo cambios significativos y que la mayor variación de precios se observó en Berguedá, donde se produjo un aumento del 3.5% del metro cuadrado”. Por el contrario, las zonas con mayores caídas de precio fueron Baix Llobregat Nord (-2.3%), seguido de Baix Llobregat Sud (-1.8%) y Vallès Oriental (-1.7%).

Madrid

En la provincia de Madrid, los precios medios por metro cuadrado de los apartamentos en alquiler también se mantuvieron estables este tercer trimestre del año, con respecto a los meses anteriores. Aun así, Sierra Oeste (-5.6%), Comarca Sur (-3.3%) y Sierra Norte (-2.8%), experimentaron caídas en sus precios. En el lado opuesto se sitúan la Comarca de las Vegas (6.4%), la Campiña del Henares (3.9%) y, el Área Metropolitana y Corredor del Henares (2.1%) que vieron crecer los precios medios por metro cuadrado.

En cuanto al precio medio por metro cuadrado de los apartamentos en venta CASAFARI afirma que “las variaciones más significativas en los precios por metro cuadrado de los pisos en venta en la provincia de Madrid fueron positivas”. Así, la Sierra Norte experimentó el mayor incremento (7%) este tercer trimestre comparado con el segundo trimestre del año, seguida de Cuenca Media del Jarama (4,1%) y la Comarca de Las Vegas (3.8%).

Por último, los precios del metro cuadrado de las viviendas en venta en la provincia de Madrid no tuvieron cambios relevantes, excepto Campiña del Henares que experimentó la mayor caída (-8,3%) y Sierra Norte que tuvo el mayor aumento de precio por metro cuadrado (4,3%). El resto de localidades tuvieron una variación inferior al 4% durante los 2 trimestres analizados por CASAFARI.

