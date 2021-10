Easy Lock y adiós llaves: accesos inteligentes 4.0 en la puerta de casa Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 15:30 h (CET) Baintex lanza la cerradura inteligente Easy Lock con tecnología bluetooth, fabricada íntegramente en España. La nueva apuesta por los accesos inteligentes cuenta con encriptado AES y Tecnología Transport Layer Security para una seguridad total. Easy Lock + Live incluye visualización en directo desde el móvil y alarma antirrobo Acceder a una vivienda sin llaves, abrir la puerta en remoto cuando se necesite o, lo que es lo mismo; simplificar el acceso al hogar y mejorar la seguridad gracias a la tecnología. Este es el objetivo de Easy Lock, la nueva cerradura inteligente desarrollada por la tecnológica Baintex, que se lanza al mercado nacional tras años de desarrollo y testeo en sus instalaciones situadas en Paterna (Valencia).

Con Easy Lock instalada en la puerta, el usuario abrirá sin utilizar las llaves: podrá accionar la puerta entrando en la app, con su voz (gracias a la integración con Siri y Google Home) o en remoto, con el kit Easy Lock + Live. Con este último kit, además, el usuario podrá ver en directo quién está entrando en casa, gracias a la cámara incluida.

A diferencia de otras cerraduras electrónicas en el mercado, que funcionan a pilas, Easy Lock llega al mercado con la posibilidad de conectarse a la corriente, evitando que la cerradura se quede sin batería y deje de funcionar. “Al desarrollar Easy Lock, tuvimos muy en cuenta una buena usabilidad y la tranquilidad de poder tener siempre operativa la cerradura” destaca Antonio Cortés, CEO de Baintex.

“Pero no solo queríamos centrarnos en la apertura, también en el cierre”, añade. Por ello, Easy Lock cuenta con un sistema de cierre automático antibloqueo; pasados unos segundos, la puerta se cierra automáticamente.

Especialmente diseñada para alquiler vacacional

Según destacan desde la propia empresa, Easy Lock ha sido especialmente diseñada para alquileres vacacionales, facilitando el check-in y evitando los problemas derivados de la gestión de llaves, que muchas veces se pierden o se duplican.

“A nuestros huéspedes les enviamos la invitación temporal de acceso dos o tres días antes de que lleguen, especificando su duración” destaca Luís César Arys, uno de los usuarios elegidos para testear la cerradura inteligente antes de lanzarla al mercado. Así, los propietarios evitan tener que entregar y recoger llaves: con Easy Lock podrán llevar un registro de entradas y salidas y especificar en cada invitación durante cuánto tiempo podrá acceder el usuario a la vivienda, facilitando un check-in totalmente online.

Una patente propia para garantizar la conexión

Easy Lock cuenta con un encriptado AES y Tecnología Transport Layer Security (TLS) para garantizar una conexión segura entre la puerta y el móvil, y evitar cualquier tipo de intrusión. Además, el kit Easy Lock + Live incluye una alarma antirrobo con notificación en el móvil que avisa de cualquier intento de intrusión.

“Queríamos garantizar una total seguridad para el usuario y un buen uso garantizado” destaca Antonio Cortés, CEO de Baintex, “y para ello hemos tenido instaladas las cerraduras en nuestras propias casas durante todo este tiempo”. Como en todos los dispositivos desarrollados por esta tecnológica, como es el caso de Easy Parking o Checkea, los productos son testeados por los propios trabajadores antes de lanzarse al mercado.

Cabe destacar que la empresa cuenta con una patente propia de desarrollo de software relacionada con la forma en la que los dispositivos inteligentes se comunican entre sí, con la finalidad de garantizar la seguridad y evitar cualquier tipo de acceso no autorizado.

Mejorar la accesibilidad en personas con movilidad reducida

Esta cerradura electrónica puede instalarse junto con un brazo motor para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida. Es el caso de Daniel Orta, que tiene instalada una Easy Lock en la puerta de su vivienda y destaca “la comodidad de no tener que levantarme para abrir la puerta”.

