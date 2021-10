Holistic Feeling se afianza en la organización de vacaciones wellness Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 15:38 h (CET) Vacaciones saludables, nueva moda para la ‘nueva normalidad’. Un nuevo concepto de retiros donde el yoga como hilo conductor que lleva a disfrutar de una experiencia muchos más completa alrededor del mundo wellness y la vida saludable. Retiros Wellness, una nueva necesidad POST COVID Los retiros wellness de Holistic Feeling responden a una nueva necesidad de cuidarse y tratarse bien. Holistic nace a partir del yoga, pero abarca cualquier actividad que puedas desarrollar y que implique hábitos de vida saludable.

En su último retiro en el Hotel Gecko de Formentera donde vendieron todas sus plazas en tan solo una semana, se pudo disfrutar del mar, paddel surf, kayaks, la mejor gastronomía, yoga, meditación y los mejores atardeceres. Una nueva forma de disfrutar que permite no solo conectar con otras personas sino también con uno mismo que es el principal objetivo.

La pandemia ha modificado el estilo de vida de la población. El confinamiento y el teletrabajo han propiciado un mayor sedentarismo, deteriorando la salud física y mental. Los expertos recomiendan la adopción de prácticas más saludables y muchas personas están absolutamente concienciadas con ello. Lorena Voces y María García-Ortuño han declarado como han notado el alto interés en este tipo de retiros que no limita ni restringen el disfrute de unos días de vacaciones pero que los asocia a una vida saludable. Una nueva forma de disfrutar a través de actividades y alimentos que hacen sentir mejor.

Esta nueva necesidad también ha llegado a las marcas que cada vez invierten más en este tipo de proyectos y que se sumaban a Holistic Feeling para ofrecer una experiencia única a sus clientes. Marcas como Newell, Idilik, Agua de Aqui o los laboratorios farmacéuticos Píleje han sido una muestra de ello. Las vacaciones saludables son una moda entre usuarios finales y una nueva forma de dar a conocer una marca a un público ocn unos valores y unas intenciones muy identificadas.

Holistic Feeling vacaciones para el cuerpo, mente y alma.

