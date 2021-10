Allianz Partners y Cooltra, nueva colaboración en Movilidad

Los usuarios en España de las motocicletas de Cooltra ahora también cuentan con las garantías de Allianz Allianz Partners y Cooltra, líder en soluciones de motocicletas compartidas sostenibles, han alcanzado un acuerdo internacional por el que la compañía de Seguros y Asistencia será la encargada de cubrir las flotas de ciclomotores de Cooltra en España. Este acuerdo, ya en marcha en Francia, se extiende ahora a Italia y España para ofrecer a todos los usuarios de las motocicletas compartidas de Cooltra un seguro de responsabilidad civil para los vehículos de motor, garantizado por las entidades del Grupo Allianz del país.

A lo largo del próximo año, el programa se extenderá gradualmente a la flota completa de Cooltra en España. Además, los usuarios de estos motocicletas podrán beneficiarse de seguros adicionales, como en el caso de Francia donde automáticamente ya cuentan además con un seguro de Accidentes, que cubriría a los motociclistas en caso de lesionarse.

Timo Buetefisch, co-fundador y CEO de Cooltra destaca que “hemos elegido Allianz Partners como compañía de confianza que nos ofrece toda la seguridad posible gracias a sus garantías internacionales y seriedad. Cooltra es la compañía líder en movilidad sostenible sobre dos ruedas en Europa y necesitamos contar con un ‘partner’ que pueda ofrecer a nuestros clientes y usuarios todas las garantías, independientemente de donde se encuentren y que nos permita seguir crecimiento como compañía”.

Por su parte, Jean-Marc Paihol, Head de las Colaboraciones Globales Estratégicas y Miembro de la Junta Directiva de Allianz Partners asegura que “esta colaboración con Cooltra refuerza nuestro compromiso hacia convertirnos en un actor esencial e implicado con la Movilidad Sostenible. Estamos encantados de ser el compañero de vieja de Cooltra en su expansión por Europa. No se trata de ofrecer simplemente nuestro conocimiento y saber hacer en Seguros a la compañía, sino de ofrecer a los usuarios de Cooltra la seguridad y tranquilidad que necesitan en sus trayectos”.

Sobre Cooltra

Cooltra es la compañía líder en soluciones de Movilidad Sostenible sobre dos ruedas en Europa. Nacida en Barcelona hace 15 años y co-fundada por el emprendedor Timo Buetefisch, Cooltra se encuentra actualmente en 6 países europeos (Austria, Francia, Italia, Portugal, República Checa y ahora España) y reúne a más de 400 empleados. Cooltra tiene una flota de más de 16.000 vehículos, de los cuales el 64% son motocicletas eléctricas que emiten cero emisiones. La compañía ofrece servicios de movilidad compartida, como el alquiler de motocicletas y bicicletas eléctricas por minuto, así como servicios de alquiler para uso privado, otras empresas y administraciones públicas.

Para más información, por favor, vistar: https://corporate.cooltra.com/

Sobre Allianz Partners

Allianz Partners es una empresa líder en Asistencia y Seguros de viaje, especializada en las áreas de movilidad personal, hogar, bienestar y viaje. Sus soluciones combinan la última tecnología con la excelencia en su servicio al cliente y están disponibles tanto para ‘partners’ (B2B) como para clientes finales (B2C) a través de sus canales directos y digitales, bajo la marca comercial Allianz Assistance.

Su presencia internacional, con más de 21.000 trabajadores en 78 países, junto a su extensa red de profesionales, ´facilita la vida´ a millones de clientes cada año, en todo el mundo.

Para más información, por favor visitar: www.allianz-partners.es

