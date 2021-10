El Colegio de Farmacéuticos de Gipuzkoa recuerda principales pautas de vacunación en población adulta sana Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 12:42 h (CET) Ha editado un nuevo vídeoconsejo en su canal de Youtube, FarmaTelebista, para informar a la ciudadanía sobre las pautas aconsejables para personas mayores de 15 años que han recibido la vacunación infantil completa y no están incluidas en los grupos de riesgo Coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación antigripal en Euskadi y bajo el título “Vacunación en la población adulta”, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) ha editado un nuevo vídeoconsejo en el que aporta las principales pautas sobre vacunación y que se puede visualizar en este link.

El vídeo se centra en las pautas para personas mayores de 15 años que han recibido la vacunación infantil completa y que no están incluidas en los grupos de riesgo de vacunación. Por lo tanto, no trata las recomendaciones específicas para las personas inmunodeprimidas, aquellas que tengan unas ocupaciones específicas, o que viajen a zonas endémicas.

Está protagonizado por la farmacéutica del COFG, Dra. Ainhoa Oñatibia. Estas son algunas de las pautas que aporta en el vídeo:

Vacunación frente a virus de la gripe: El riesgo de complicaciones por gripe es mayor en personas menores de 6 meses de edad, mayores de 65 años y embarazadas. La vacuna está recomendada en estas poblaciones.

El riesgo de complicaciones por gripe es mayor en personas menores de 6 meses de edad, mayores de 65 años y embarazadas. La vacuna está recomendada en estas poblaciones. Vacunación frente a tétanos y difteria: Se recomienda la administración de una dosis de recuerdo en la adolescencia y adulta (16 y 65 años respectivamente. Ante una herida, en el abordaje de la profilaxis de tétanos se deben considerar tanto la característica de la herida, como los antecedentes de vacunación.

Se recomienda la administración de una dosis de recuerdo en la adolescencia y adulta (16 y 65 años respectivamente. Ante una herida, en el abordaje de la profilaxis de tétanos se deben considerar tanto la característica de la herida, como los antecedentes de vacunación. Vacunación frente a tosferina: Recomendada a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de la gestación para prevenir la tosferina en lactantes.

Recomendada a mujeres embarazadas en el tercer trimestre de la gestación para prevenir la tosferina en lactantes. Vacunación frente a sarampión, rubeola y parotiditis : Recomendada a las personas nacidas entre 1970 y 1980 que refieran no haber pasado la enfermedad y/o no haber recibido 2 dosis de vacuna triple vírica, completar la vacunación con 2 dosis de vacuna.

: Recomendada a las personas nacidas entre 1970 y 1980 que refieran no haber pasado la enfermedad y/o no haber recibido 2 dosis de vacuna triple vírica, completar la vacunación con 2 dosis de vacuna. Vacunación frente a neumococo: La recomendación es una vacunación sistemática a partir de los 65 años.

La recomendación es una vacunación sistemática a partir de los 65 años. Vacunación frente a varicela: La inmunidad de la varicela en la población adulta incluye: documentación de vacunación con dos dosis o antecedentes de varicela o antecedente de herpes zóster o confirmación serológica. A las personas que no cumplan alguno de estos criterios, se les realizará una determinación serológica y, en caso de dar una IgG negativa, se le administrará dos dosis de vacuna con un intervalo mínimo de 4 semanas.

La inmunidad de la varicela en la población adulta incluye: documentación de vacunación con dos dosis o antecedentes de varicela o antecedente de herpes zóster o confirmación serológica. A las personas que no cumplan alguno de estos criterios, se les realizará una determinación serológica y, en caso de dar una IgG negativa, se le administrará dos dosis de vacuna con un intervalo mínimo de 4 semanas. Vacuna frente a virus del papiloma humano : Se recomienda la vacunación de mujeres menores de 18 años que no se hayan vacunado con anterioridad.

: Se recomienda la vacunación de mujeres menores de 18 años que no se hayan vacunado con anterioridad. Vacuna frente a meningococo C : Se recomienda administración de una dosis de vacuna a las personas menores de 18 años que no hayan recibido una dosis a partir de los 10 años.

: Se recomienda administración de una dosis de vacuna a las personas menores de 18 años que no hayan recibido una dosis a partir de los 10 años. Vacuna frente a virus de la Hepatitis B: Se mantiene la recomendación de vacunar a las personas menores de 18 años que no se hayan vacunado con anterioridad con pauta de tres dosis. Estos y otros vídeoconsejos del COFG en su canal FarmaTelebista: https://www.youtube.com/user/cofgipuzkoa/videos

