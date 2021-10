English for Fun: Halloween sin peligro en tiempos de COVID-19 Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 12:06 h (CET) Esta es una fiesta de Halloween como ninguna otra en English for Fun. Es una fiesta para dar gracias y está dedicada a los héroes: los niños y sus padres que han sufrido durable este tiempo las consecuencias del COVID English for Fun es un innovador método de enseñanza a través del cual, bebés, niños y adultos aprenden ingles de forma divertida y diferente, acercándose a la segunda lengua con los cinco sentidos. Para ello, los alumnos se olvidan de las tradicionales clases de teoría y participan en talleres de cocina, pintura o teatro diseñados especialmente para atender a sus necesidades. EFF es un centro educativo americano acreditado for NECPA (National Early Childhood Program Accreditation). Su fundadora, la educadora americana, Jill Stribling, vino a España después de desarrollar proyectos educativos en E.E.U.U.. Tales como la mejora de los resultados de alumnos que vivían en barrios en riesgo de exclusión social en Los Angeles, California. Jill Stribling es pedagoga y psicóloga y tiene un Máster en Educación. Lleva más de 23 años educando a alumnos de todas las edades (desde primera infantil hasta adultos).

En el mundo actual son esenciales las "habilidades suaves" (Soft Skills) y la inteligencia emocional. Ya no es suficiente hablar inglés. Son muchos los adultos que hoy día no demuestran capacidad de colaboración, empatía, trabajo en términos globales, pensamiento crítico y resolución de problemas, entre otros. Todo ello crítico para el trabajo del siglo XXI. Estas habilidades se aprenden en la infancia, en grupo y modelando en casa.

¿Qué necesita el mercado laboral hoy en día? Flexibilidad, trabajo en equipo, curiosidad, etc. todo esto se trabaja a través de S.T.E.A.M.M. (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Música, Matemáticas). Las habilidades suaves no se desarrollan con fichas ni se pueden memorizar desde una silla y escritorio. ¿Porqué intentar aprender inglés de la misma manera?

“Los niños ya han sufrido suficiente desde el COVID-19. Fueron básicamente encerrados para mantener a los adultos en casa. Está comprobado que las escuelas pueden ser espacios seguros durante COVID, siempre y cuando se cumplan los protocolos de higiene y salud. No hemos cerrado nuestras puertas ni una sola vez desde que reabrimos gracias a nuestro ratio bajo de profesores: niños, la enseñanza al are libre y la limpieza extrema", asegura Stribling.

En English for Fun creen que el verdadero aprendizaje ocurre a través de las experiencias. Y la celebración de su decimotercer aniversario año está dedicada a los más grandes héroes aquellos que mostraron Agradecimiento, Bondad y Cuidaron de todos en Madrid. Tendrán una celebración al aire libre en su parque verde que cuenta con 350m, tallando calabazas, jugando, bailando, con manualidades y por supuesto trick-or-treating.

English for Fun celebrará Halloween el viernes, 22 de octubre desde las 17:00-19:45 en Calle Darro 5, en El Viso, Madrid. Para más información www.englishforfun.es.

