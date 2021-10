Vicente Vallés recibirá el Premio Mejor Periodista del Año en el New York Summit Awards 2021 Comunicae

miércoles, 20 de octubre de 2021, 10:14 h (CET) El periodista y presentador de informativos de Antena 3, Vicente Vallés, recibirá el galardón de Mejor Periodista del Año en la espectacular gala New York Summit Awards 2021, que con carácter excepcional este año se traslada desde la Gran Manzana al Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, el 19 de noviembre. El jurado del evento internacional decidió de forma unánime otorgarle este premio gracias a su brillante trayectoria en el mundo del periodismo, con más de 30 años experiencia El periodista y presentador de informativos de Antena 3, Vicente Vallés, recibirá el galardón de Mejor Periodista del Año en la espectacular gala New York Summit Awards 2021, que con carácter excepcional este año se traslada desde la Gran Manzana al Palacio de Congresos y Exposiciones de Marbella, el 19 de noviembre. El jurado del evento internacional decidió de forma unánime otorgarle este premio gracias a su brillante trayectoria en el mundo del periodismo, con más de 30 años experiencia.

Vicente Vallés es experto en información política nacional, además de haber cubierto acontecimientos internacionales como las elecciones presidenciales de Estados Unidos desde el año 1992.

El periodista madrileño fue el director y presentador del informativo Antena 3 Noticias 1 desde el 5 de septiembre de 2011 hasta el 25 de junio de 2016. A partir del 12 de septiembre de 2016 y hasta la actualidad ejerce como presentador y director del informativo Antena 3 Noticias 2, junto a la periodista y presentadora Esther Vaquero.

Vallés también colabora en la sección de opinión de diarios como 20 minutos, El Confidencial y La Razón, además de ser el autor de dos libros: Trump y la caída del imperio Clinton (2017) y El rastro de los rusos muertos (2019).

La prestigiosa gala New York Awards se celebra cada año en el mes de noviembre en Nueva York, donde se reconoce la labor de personas, organizaciones y empresas que trabajan con la finalidad de mejorar el mundo a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año, en una edición especial, la gala se desarrollará en España, concretamente en la ciudad de Marbella, antes de regresar nuevamente a la Gran Manzana en 2022.

La Fundación ICL, parte del grupo empresarial HAC Global, es una organización filantrópica registrada en la Ciudad de Nueva York, que trabaja para empoderar, elevar y dar una plataforma a la comunidad hispana por todo el mundo. Trabaja en los ámbitos de cambio climático, educación para líderes, creando puentes entre el mundo empresarial y los retos sociales y en diferentes proyectos de ayuda humanitaria.

