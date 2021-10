NMBeauty Academy ofrece aparatología de estética avanzada. Diferentes tipos de láser, oxigenoterapia y mucho más Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 09:45 h (CET)

Ahora se pueden solucionar problemas de belleza con una aparatología determinada de forma rápida y segura, ya que en las últimas décadas, en el campo de la estética han surgido muchos avances tecnológicos.

En la página de la academia NMB Cosmetics de Natalia Muñiz, es un lugar en el que los clientes tienen la posibilidad de aprender una gran variedad de tratamientos estéticos, conocer productos para el cuidado personal y aparatología de última generación, como el láser de diodo o el láser Q Switched que elimina tatuajes, micropigementaciones antiguas y también despigmentante, para eliminar manchas en la piel.

Láser de diodo, el aparato de última tecnología para depilarse La página web de NMB Cosmetics dispone de una sección dedicada a la venta de aparatología para tratamientos estéticos especializados. En esta se puede encontrar una gran variedad de instrumentos tecnológicos de última generación.

Uno de los dispositivos que más destaca es el láser de diodo. Este es un aparato de depilación láser que salió al mercado hace menos de una década, pero que continúa siendo un sistema muy eficaz para la eliminación del vello corporal.

Su popularidad se debe a que es muy práctico y a que es capaz de tratar cualquier tipo de vello y de piel sin causar ningún dolor. Con este fin, la máquina se ocupa de destruir el folículo piloso, emitiendo sobre él una luz monocromática y unidireccional a una longitud de onda específica.

El láser de diodo es muy eficiente y logra unos resultados profesionales, por esta razón, hoy en día representa una de las opciones más demandadas por esteticistas en todo el país.

¿Qué es el láser Q Switched Nd yang? Otro de los dispositivos que ha tenido mucho éxito en la página web de NMB Cosmetics es el láser utilizado para la eliminación de tatuajes, micropigmentación, manchas, entre otras, que además es de última generación. Principalmente, este está dirigido a profesionales de la estética que se ocupen de tratar cualquier tipo de casuística de la piel de sus clientes, provocadas por la vejez, el acné u otros factores.

El uso del láser despigmentante permite obtener un cutis rejuvenecido y libre de manchas. Para conseguirlo adecuadamente, el dispositivo actúa aplicando un disparo de radiación intensa, pero corta sobre la zona que lo requiera. Al chocar con la piel, se rompen los melanosomas (bolsas que contienen el pigmento), eliminando las manchas de forma eficaz.

Por otro lado, otro de los aparatos más reconocidos de esta sección es el NMB Hydra & Oxigenoterapia. Este es un dispositivo todo en uno que permite realizar diferentes tratamientos para el cuidado de la piel como la exfoliación, la oxigenoterapia, la eliminación de puntos negros, etc. Asimismo, también brinda mejoras en la piel y la suaviza, acabando con la obstrucción de los poros.

La marca NMB Cosmetics no solo cuenta con estos tres productos, sino que también dispone de mucha más aparatología como Derma Pen, dispositivos para terapias LED e Hydrapen, entre otros. Las personas que quieran adquirir uno de sus productos o solicitar información acerca de todo lo que ofrecen es recomendable entrar en su página web o llamar a su teléfono de contacto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.