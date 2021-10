Guto Ajayu Culture, el sello cultural y editorial que muestra el arte de artistas en el mundo entero Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 09:30 h (CET)

Guto Ajayu Culture es un espacio que permite a artistas y amantes de las artes crear arte, exposiciones y eventos culturales, además de presentar en el centro cultural más importante del país y ser incluidos en la biblioteca nacional de España.

Este proyecto fue iniciado en el 2019 por el artista boliviano Augusto Mendoza o más conocido como Guto Ajayu. Mendoza llegó al país hace 4 años y soñó con que su arte fuera reconocido, pero no esperaba que con sus cuadros llegara a generar tanto impacto y a sobrepasar sus expectativas de éxito.

Contribución a la publicación de los trabajos de nuevos artistas Guto Ajayu Culture es una organización fundada por el maravilloso artista Augusto Mendoza con el fin de ayudar a los nuevos artistas y amantes del arte de cualquier parte del mundo a que afiancen la publicación de su arte, exposiciones, eventos culturales y proyectos. De hecho, consigue establecer relaciones y ventas entre los diversos entes culturales del sistema.

Ajayu se define como un artista plástico que combina los elementos de su herencia andina boliviana con el Pop Art, por eso el estilo que aplica a todas sus piezas es denominado Arte Andino Pop. Dicha tendencia está inspirada en el encanto de sus antepasados con la fusión de los elementos cotidianos, permitiéndole crear obras que han enamorado mundialmente a todo el público.

Antología del Arte 2021: Edición Madrid Guto Ajayu no solo busca crecer como artista, sino que también quiere inspirar a otros con su pasión a alcanzar el éxito. Una forma de hacerlo es mediante la presentación del anuario internacional de arte contemporáneo Antología del Arte 2021, el cual recopila el trabajo de artistas de todo el mundo con la finalidad de darlos a conocer.

El anuario es un libro de alta calidad que cuenta con diseños minimalistas y que da a conocer el trabajo de 52 artistas de 22 países diferentes, entre ellos figuran: España, Alemania, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Francia, Georgia, México, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Uruguay, Holanda, Hungría, India, Italia, Corea, Austria y Grecia. Esto le permite al autor de cada pieza fortalecer su profesionalidad y conseguir que galerías, instituciones o coleccionistas se interesen por su arte.

Cabe destacar que la fundación Guto Ajayu Culture presentará el anuario el 17 de octubre del 2021 a las 19:00 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Para solicitar ayuda a la organización para la creación de un proyecto, exposición o la innovación de un libro. Los interesados en compartir su arte solo deben acceder a la página web del mismo, llenar el formulario y exponer su propuesta artística.

