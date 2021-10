Protect Soiart Distribución, distribuidor oficial en Cataluña de las mascarillas transparentes AllegraMask Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 09:31 h (CET)

La obligatoriedad de llevar la mascarilla puesta en ciertos espacios va disminuyendo a medida que las estadísticas de COVID-19 van mejorando entre la población. Aun así, es muy importante tener una cosa en cuenta, y es que la pandemia no se ha terminado. Como todavía se debe ir protegido cuando se está en interiores o con un grupo de personas, la mascarilla sigue siendo un complemento que no puede faltar en el bolso o en el bolsillo de la chaqueta.

Uno de los tipos de mascarillas que más se llevan son las transparentes, y estas se pueden encontrar en el catálogo de productos de la empresa Protect Soiart Distribución. La mascarilla transparente AllegraMask cuenta con la certificación europea EPI y con ella los ciudadanos se podrán proteger de manera efectiva nariz y boca. Su diseño traslúcido es muy conveniente para interactuar con personas que tengan problemas auditivos y que tienen que leer los labios para entender el mensaje.

Modelo de mascarillas con certificación internacional Pocos productos similares cuentan con tantas certificaciones como las mascarillas transparentes AllegraMask, que están disponibles en la tienda Protect Soiart Distribución, siendo distribuidores oficiales de este tipo de mascarillas en la zona de Cataluña. La certificación europea EPI con la que cuenta AllegraMask es un aval que establece el cumplimiento de los requisitos de calidad para los equipos de protección individual. Estas mascarillas transparentes también cuentan con la certificación de la Distribution of Medical Personal Protect Mask desde el año 2016 y la certificación internacional de calidad ISO 9001, que establece que su elaboración cumple con los requisitos vigentes.

Para corroborar todo lo anterior, este producto cuenta con la certificación FSYS de la IATF. Se trata de unos parámetros internacionales para evaluar los sistemas de gestión de calidad en la elaboración de los productos. Esa gestión de calidad debe observar una mejora continua, prevenir los defectos y reducir las variaciones.

Mascarillas con un alto grado de confort En tiempos de COVID-19, las mascarillas transparentes se han convertido en un accesorio ideal para ir al supermercado, usar en el transporte público o asistir a reuniones. Su diseño permite desarrollar cualquier actividad sin sacrificar la capacidad de comunicarse con otras personas, protegiéndose del virus o de las bacterias que circulan en el aire.

Es muy fácil de llevar porque resulta muy cómoda, ya que no presiona el rostro como las mascarillas convencionales con tiras de caucho. Otra de sus ventajas es que al sujetarse como si fueran un par de gafas, no generan fatiga en los lóbulos de las orejas. También son muy livianas, razón por la cual se pueden llevar todo el día en cualquier parte sin que estas causen sensación de fatiga.

