El menú diario de Gumen proporciona muchas ventajas a las empresas Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de octubre de 2021, 09:00 h (CET)

En las empresas, los empleados deben ocuparse de llevar su propia comida de casa para pasar el día. Sin embargo, no muchos lo hacen y optan por comprar comida rápida, precocinada o de mala calidad. Esto a largo plazo genera problemas en la salud y, no solo eso, también en la productividad a la hora de trabajar.

Por esta razón, Gumen ofrece a los trabajadores un menú diario sano, equilibrado y cocinado en el día para proporcionar muchas ventajas para las empresas.

Comida de calidad cocinada en el día a precios bajos Gumen ofrece a todos sus clientes un menú del día desde 6 euros que incluye entrante, primer plato, segundo, fruta y pan. A pesar de esto, las personas que no quieran tanta comida pueden optar por platos individuales de su amplio catálogo. En este se pueden encontrar los penne rigate alla bolognese, la ensalada de lentejas con bonito y su toque de albahaca o la berenjena al horno con miel y parmesano, entre muchos otros.

En cualquier caso, los clientes seleccionan el producto y el día que desean recibirlo, pagando con tarjeta bancaria a través de la página web. Una vez hecho el pedido, los cocineros se encargan de preparar los platos el mismo día de la entrega, para que lleguen frescos a todos sus clientes.

Asegurar a los empleados una dieta equilibrada Gumen es una ventaja para las empresas que buscan la mejor opción para sus empleados, garantizando que no pierdan productividad y sin necesidad de que se desplacen de sus puestos en las oficinas para comer. Además, representa un gran ahorro de dinero.

Las personas que están preocupadas por su alimentación y dieta, también deben saber que este catering presenta todos los días una opción de menú bajo en calorías. Este suele contener alimentos con menos grasa como ensaladas, verduras cocinadas al horno, etc.

Esta empresa de comida casera tiene el objetivo de complacer las necesidades alimenticias de los trabajadores en su día a día, sin que tengan que preocuparse de cocinar o preparar tuppers para comer sano.

Gumen está ubicada en Sabadell, Barcelona, pero realiza envíos a todo el territorio español, satisfaciendo los gustos gastronómicos de las personas que deciden comer bien, mientras desarrollan sus tareas laborales. Para buscar más información o solicitar la comida de Gumen se puede entrar en su página web.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.