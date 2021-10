La osteopatía craneal y sus beneficios, por el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada Emprendedores de Hoy

La calidad de vida está directamente relacionada con una salud óptima. Los problemas de espalda, dolores de cabeza o el estrés y la ansiedad pueden perjudicar el bienestar de una persona. En ese sentido, mitigar y eliminar estas molestias y aflicciones es posible a través de la osteopatía.

El Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada (IIOA) forma profesionales en todas las áreas de la osteopatía: la osteopatía craneal, la estructural y la visceral. Con 30 años de existencia, la formación que se imparte en el IIOA es una garantía de calidad.

¿De qué se trata la medicina osteopática? Desarrollada en el siglo XIX y reconocida actualmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la osteopatía ha sido una alternativa de atención sanitaria para muchos debido a que no implica métodos invasivos y tampoco farmacológicos.

Según los profesionales en esta materia, en esta práctica manual se entiende al cuerpo como un todo, como algo holístico y no como una serie de partes independientes una de las otras.

Esta concepción abre paso a que las dolencias no se atiendan de manera focalizada, sino que se busca la recuperación del paciente a partir del equilibrio general del cuerpo. Así, la osteopatía busca el perfecto funcionamiento orgánico a través de diferentes formas de abordar el cuerpo: la osteopatía craneal, la osteopatía visceral, la osteopatía estructural, pediátrica, fascial, somatoemocional, etc.

La osteopatía craneal: ¿Qué es y para qué sirve? Basada en una terapia manual no invasiva sobre las articulaciones del cráneo, la osteopatía craneal busca recuperar el equilibrio y activar el proceso de autocuración del cuerpo. Esta modalidad permite armonizar diferentes dolencias como el estrés y la ansiedad, los dolores de espalda, cefaleas tensionales, cervicalgias, parálisis faciales, trastornos oculares, migrañas, vértigos, trastornos mandibulares o en los órganos de los sentidos o trastornos del sueño, entre otras, a través de las correcciones de las tensiones de las membranas intracraneales e intraespinales (duramadre, aracnoides y piamadre), así como de la corrección de los posicionamientos disfuncionales articulares entre los diferentes huesos que conforman el cráneo. Todo con tacto y sensibilidad. Con la osteopatía craneal se puede mejorar la circulación intracraneal y global del cuerpo, armonizar los sistemas nerviosos central, vegetativo, límbico, así como al sistema hormonal, recuperando la salud y el equilibrio general. Esta modalidad se imparte dentro del programa formativo del Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada que se constituye como líder en la formación presencial de Osteopatía en España. Este centro pone a disposición de los interesados programas de formación centrados en ciencias osteopáticas, con profesionales, maestros y doctores en la materia, garantizan una formación rigurosa y de calidad, con prácticas en clínicas reales.

