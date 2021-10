‘Visión Naturopática en apoyo a la mujer en el día Internacional del Cáncer de Mama’. Naturopatía, una ciencia que da respuestas naturales Emprendedores de Hoy

martes, 19 de octubre de 2021, 18:08 h (CET)

1 de cada 8 mujeres en el país padece cáncer de mama. Aunque la ciencia avance a pasos agigantados, los tratamientos utilizados conllevan una agresión excesiva al organismo. Una de las disciplinas científicas capaz de ofrecer respuestas a este problema de salud es la Naturopatía.

El 19 de octubre, en motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Organización Colegial Nautropática ha publicado un video en su canal de YouTube donde expone los beneficios de la Naturopatía para el abordaje de este desequilibrio celular.

El soporte de un buen Profesional Naturópata Colegiado puede ser determinante Actualmente, el 30% de casos de cáncer en mujeres en España son de cáncer de mama. La Naturopatía puede ser de gran ayuda dando un enfoque no médico de la salud. Así lo demuestra el video publicado por la Organización Colegial Naturopática, donde dos expertas exponen algunos de sus beneficios.

Para empezar, la naturópata Noelia Conde explica la relevancia que tiene la alimentación a lo largo de todo el proceso. “La dieta juega un papel muy importante para eliminar la toxicidad de los tratamientos y mejorar la calidad de vida”, afirma la experta. En ese sentido, recomienda el consumo de una alimentación alcalina basada en el consumo de frutas, verduras y vegetales, en detrimento de los lácteos, las carnes rojas y los azúcares propios de una alimentación ácida. De este modo, se podrán reducir el consumo de radicales libres, los cuales tienen mucho protagonismo en el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Además, aporta todo un seguido de consejos nutricionales para las pacientes.

Escuchar el cuerpo es imprescindible Más allá del factor físico, el aspecto emocional y mental es fundamental para la recuperación. Para ello, Noelia recomienda unas técnicas fundamentadas científicamente y con la aplicación del método Naturopático, capaces de equilibrar todos los aspectos del cuerpo. Algunas como la Acupuntura, los Aceites Esenciales y las Flores de Bach, entre otros, son altamente recomendadas por la experta. Además, asegura que cada una puede adaptarse a la situación física y emocional en la que se encuentra el usuario. Todas estas técnicas se complementan, según Noelia, con la meditación, resolviendo que esta técnica permite conocer qué está pidiendo el cuerpo en cada momento.

En segundo lugar y reafirmando el protagonismo de las emociones en el proceso de recuperación, la Naturópata colegiada Cayetana Pérez expone otras técnicas Naturopáticas igual de útiles, como el Jin Shin Jutsu y el Reiki. Además, se encarga de derribar los mitos de la lactancia materna y de poner el foco en todas las bondades que esta práctica ofrece en la prevención del cáncer de mama.

Todos los datos aportados por ambas expertas son respaldados por los resultados obtenidos a partir de estudios realizados con la contrastación científica debida. Además, la última parte del video incluye el testimonio de Ana, una mujer que padecía de cáncer de mama que explica cómo las distintas técnicas naturales le han ayudado durante su proceso.

Los expertos siguen investigando a diario para mejorar la salud de las mujeres que padecen cáncer de mama para lo cual se cuenta con la Naturopatía, que está demostrando día a día no ser en absoluto invasiva y aportando un mayor bienestar a sus usuarios o salutantes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.