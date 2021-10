Amazon Music ofrece ahora contenidos en audio espacial y de alta calidad a más clientes que nunca Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 19:11 h (CET) A partir de hoy, todos los usuarios suscritos a Amazon Music Unlimited podrán escuchar música en formatos de audio espacial en aún más dispositivos que antes - y con cualquier tipo de auriculares- sin necesidad de utilizar ningún equipo especial Ya es posible escuchar en streaming en el 360 Reality de Sony y Dolby Atmos lo último de artistas como Alicia Keys, Coldplay, FINNEAS, Lil Nas X y Remi Wolf, entre otros Amazon Music ha anunciado hoy que los usuarios suscritos a su servicio Unlimited ya pueden escuchar en streaming archivos de audio de alta calidad y música mezclada en audio espacial desde más dispositivos que antes, incluido cualquier tipo de auriculares sin necesidad de utilizar ningún equipo especial, así como en ciertos dispositivos compatibles con Alexa Cast. Presentado originalmente en Amazon Music en 2019, el audio espacial sumerge al oyente en la música, ofreciéndole una experiencia sonora inmersiva y multidimensional. A partir de hoy, los usuarios podrán escuchar lo último de FINNEAS, Lil Nas X, Remi Wolf y Malú, entre otros, con una tridimensionalidad, claridad y profundidad de sonido incomparables, sin necesidad de instalar ninguna actualización. Más información en: amazon.es/music/unlimited.

“Siempre hemos creído que el audio de alta calidad debería ser la norma en el mundo de la música en streaming y por eso hoy ponemos a disposición de nuestros clientes el audio espacial sin necesidad de ningún equipo especial ni actualización”, afirma Steve Boom, vicepresidente de Amazon Music. “Estamos deseando que más fans, en todo el mundo, puedan tener acceso a la sonoridad y los matices de las grabaciones originales y redescubrir su música favorita como si fuese la primera vez que la escuchan”.

Los usuarios suscritos a Amazon Music pueden oír algunas de las últimas novedades discográficas en audio espacial solo en Amazon Music, como, por ejemplo, el álbum presentación de Remi Wolf, Juno, el reciente albúm de FINNEAS, Optimist, o dos álbumes que verán la luz este viernes: el cuarto de Rüfüs Du Sol, Surrender y el más reciente de Malú, Mil Batallas. A partir de hoy, los fans también pueden escuchar el catálogo completo de Alicia Keys en 360 Reality Audio, incluyendo álbumes clásicos como Songs in A Minor y Girl on Fire. En noviembre, Amazon Music lanzará en exclusiva Mercury - Act 1 (Amazon Music Live), un nuevo EP de Imagine Dragons, mezclado en Dolby Atmos. El EP de cinco pistas incluye música del livestream del lanzamiento del álbum de la banda, que se grabó desde la azotea de las oficinas de Amazon Music en Brooklyn.

"Grabamos nuestro nuevo álbum Mercury - Act I con Rick Rubin en los estudios Shangri-La de Malibú, y es fantástico tener una nueva vía para que la gente experimente el espacio y la profundidad en esas salas a través de estas nuevas mezclas Dolby Atmos", aseguró la banda Imagine Dragons. "Estamos emocionados de compartir nuestro primer EP acústico de algunos de estos temas en directo, grabados con Amazon Music".

“En el último año, mi ingeniera de sonido, Ann Miniceli, y yo nos volcamos totalmente en la reinvención de mi repertorio en formato 360 Reality Audio; un proceso que nos llevó a revisar a conciencia música que amamos infinitamente”, comenta Alicia Keys. “Gracias a estas mezclas en audio espacial, han salido a la luz momentos inolvidables; pequeños detalles que definen una canción, pero que suelen acabar ocultos en la versión final. Estoy muy orgullosa del resultado y no puedo esperar a que os volváis a enamorar otra vez de mi música en formato 360 Reality Audio a través de Amazon Music".

Además de poder escuchar música en auriculares, es posible escuchar canciones en streaming en audio espacial a través de Alexa Cast desde dispositivos Echo Studio (el altavoz Echo con mejor calidad de sonido de Amazon). Otros dispositivos que ofrecen soporte para el formato 360 Reality Audio desde Alexa Cast son, entre otros, los altavoces inalámbricos de Sony SRS-RA5000 y SRS-RA3000, así como sistemas de cine en casa como el HT-A9, HT-A7000 y HT-A5000. Y, antes de que acabe el año, también será posible escuchar música mezclada en formato Dolby Atmos con las barras de sonido Sonos Arc y Beam (de 2ª generación) al acceder a los contenidos en streaming de Amazon Music desde la app de Sonos. La música en formato Dolby Atmos acerca a los oyentes aún más a sus artistas y temas favoritos, permitiéndoles experimentar la música tal y como los artistas querían inicialmente que sonase.

Los usuarios suscritos a Amazon Music Unlimited que tengan la tarifa individual, familiar o de estudiante tendrán acceso, a partir de ahora y de forma automática, al catálogo de audio espacial y música en formato HD y Ultra HD sin tener que pagar ningún importe adicional aparte de su cuota de suscripción habitual y sin tener que instalar ninguna actualización. Aunque, anteriormente, se ofrecía como servicio de streaming independiente, ahora todos los suscriptores podrán escuchar música en streaming con la máxima calidad de sonido, entre la que encontrarán álbumes de Coldplay, Lil Nas X, Pink Floyd, Alicia Keys y P!NK. Además, ahora y durante un tiempo limitado, los nuevos suscriptores podrán probar Amazon Music Unlimited de forma gratuita durante tres meses y también disfrutar de este servicio de streaming, con la máxima calidad de sonido.

Con Amazon Music Unlimited, los usuarios pueden escuchar en streaming más de 75 millones de canciones en alta definición (formato HD) y sin pérdida de sonido, con una profundidad de 16 bits y una frecuencia de muestreo de al menos 44,1 kHz (equivalente a la calidad de sonido que ofrece un CD). Y también tienen acceso a través de streaming a más de 7 millones de canciones en calidad Ultra HD (superior a la que ofrece un CD), con una profundidad de 24 bits y una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz. Este formato permite que salgan a la luz aún más matices, que se habían perdido al comprimir los archivos de música para poder escucharlos digitalmente en streaming.

La selección de Amazon Music de canciones en calidad Ultra HD se ha triplicado desde que se introdujo el formato en 2019, ofreciendo a los clientes una amplia selección de música en Ultra HD. Los clientes también tienen acceso a un catálago de canciones en Dolby Atmos y 360 Reality Audio que está creciendo rápidamente, de hecho, se ha duplicado por 20 desde que se presentó originalmente el audio espacial a los clientes de Amazon Music.

La tarifa individual de Amazon Music Unlimited está disponible a partir de los 7,99 € al mes para clientes Amazon Prime y a partir de los 9,99 € al mes para el resto de clientes de Amazon. Asimismo, los usuarios suscritos a la tarifa familiar pueden escuchar los contenidos de Amazon Music Unlimited en streaming en hasta seis dispositivos distintos por 14,99 € al mes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Amazon Music ofrece ahora contenidos en audio espacial y de alta calidad a más clientes que nunca Riot Games presenta las novedades que llegarán en la pretemporada 2022 de League of Legends 123tinta se une a "Ponte guapa, te sentirás mejor" para apoyar a las pacientes con cáncer de mama Repara tu Deuda Abogados cancela 23.972€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad Watch&Act y OpenHR apoyarán a las empresas en la digitalización de la gestión del talento