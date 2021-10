Vivium Luxury Homes ofrece a los compradores una gran variedad de Marbella properties for sale Emprendedores de Hoy

Proyectos arquitectónicos de ensueño, vida nocturna para todos los gustos, zonas comerciales exclusivas y clima privilegiado a orillas del Mediterráneo. Estos son solo algunos de los atractivos de Marbella, una de las mejores opciones de la Costa del Sol a la hora de invertir en propiedades.

Gracias a la asesoría de la empresa Vivium Luxury Homes, compradores de todo el mundo pueden acceder a una gran variedad de Marbella properties for sale, para disfrutar de esta ciudad de fiesta y lujo como destino turístico de temporada o como vivienda durante todo el año.

Un estilo de vida único en la Costa del Sol Con una trayectoria profesional de varios años como agentes inmobiliarios, Natalia Villarín y Rafael Martínez muestran desde Vivium Luxury Homes opciones inmobiliarias de gran diseño y excelente ubicación. Clientes nacionales e internacionales acceden a la posibilidad de invertir en villas de lujo, ubicadas en sectores como Nueva Andalucía o Sierra Blanca, rodeadas de mucha actividad turística y con fácil acceso a los 27 kilómetros de playas cálidas, catalogadas entre las mejores de España.

Mención especial merece The Cape (El Cabo), un moderno proyecto ubicado dentro del campo de golf Cabopino que ofrece un entorno natural de ensueño. Además, se encuentra cerca de servicios polideportivos, supermercados, colegios internacionales, restaurantes y espacios comerciales o de ocio, entre los que se destacan la discoteca La Milla de Oro y la zona de Puerto Banús con sus maravillosas fiestas en yate.

Casas espaciosas con relajantes vistas al mar, instalaciones de seguridad, piscinas privadas, jardines, solárium y terrazas se suman a un diseño interior en el que prevalece la comodidad, con habitaciones tipo suite y cocinas para diseñar al gusto del consumidor o totalmente equipadas con electrodomésticos NEFF. Todas las propiedades que ofrece Vivium Luxury Homes tienen al menos 3 habitaciones e igual número de baños, además de todas las ventajas de acceso a maravillas turísticas como el casco antiguo de Marbella, las murallas de la ciudad y el Parque de la Alameda.

Un enfoque diferente en el sector inmobiliario Natalia y Rafael ofrecen una atención personalizada a aquellos clientes que desean encontrar la casa de sus sueños. Los agentes inmobiliarios piensan en las necesidades de cada propietario, con la intención de garantizar un trato amable y la óptima calidad hasta en el más mínimo detalle. Vivium Luxury Homes es una opción donde adquirir las mejores propiedades inmobiliarias y acceder a la calidad de vida que brinda esta zona privilegiada del Mediterráneo.

