CubaSend se posiciona entre las mejores agencias de envío de dinero a Cuba

martes, 19 de octubre de 2021, 18:37 h (CET)

El envío de dinero a Cuba y otros países de Latinoamérica siempre ha supuesto un verdadero dolor de cabeza para aquellos residentes o ciudadanos españoles con familiares en el extranjero. Esto se debe a que no es sencillo encontrar un negocio que se encargue de realizar dichas gestiones de forma profesional, transparente y con tarifas accesibles.

Hoy en día, una de las mejores opciones para llevar a cabo dicho proceso es CubaSend, una agencia que se encarga del envío de remesas a dicho país a través de diversos proveedores, siempre centrados en ayudar al cliente.

Enviar dinero a Cuba de forma rápida y segura Una de las principales prioridades de los numerosos extranjeros que residen en España es ayudar económicamente a los familiares y seres queridos que aún se encuentran en su país de origen. No obstante, en la mayoría de las ocasiones el trámite resulta muy costoso, tedioso y difícil de llevar a cabo.

Por esta razón, miles de personas con familiares cubanos han encontrado un gran apoyo en agencias como CubaSend. Esta permite enviar remesas y dinero desde España hasta Cuba a través de múltiples métodos de pago seguros como Visa, Mastercard, Bitcoin, Bank Transfer, Paypal o Zelle.

El primer paso para enviar remesas a través de Cuba Send es contactar al equipo a través del grupo de Telegram habilitado Posteriormente, la persona será contactada por un agente para definir la cantidad de dinero a enviar, el método de pago y el destinatario. Finalmente, habrá que realizar el pago con los datos suministrados por el agente.

Los beneficios de escoger CubaSend Aunque en el mercado es posible encontrar diversas agencias dedicadas al envío de remesas en Cuba y el resto de Latinoamérica, CubaSend ofrece múltiples ventajas que la diferencian del resto. Con una puntuación de 5 estrellas en plataformas como Trustpilot, esta agencia destaca por su atención personalizada y su disponibilidad para realizar entregas durante las 24 horas del día en la isla.

Otro de los principales beneficios de hacer el envío de remesas junto a CubaSend es que cuentan con tarifas competitivas en el área, ya que su comisión es de apenas 30% por el monto a enviar. CubaSend también premia la fidelidad de sus clientes, por lo que ofrece descuentos importantes en los envíos a quienes lleven clientes a la agencia.

En definitiva, hoy en día resulta muy complicado encontrar empresas tan profesionales y transparentes como CubaSend, cuyo principal objetivo es facilitar el envío de remesas a Cuba de forma 100% segura.

