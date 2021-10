¿Cómo mejorar la productividad de los empleados? Gumen

Cuando las personas pasan todo el día en el trabajo, en numerosas ocasiones ingieren alimentos no saludables a la hora de comer. Esto se debe a la poca variedad de restaurantes cercanos, escaso dinero para comprar los alimentos necesarios o la falta de tiempo. Para mantenerse enérgico y sano, es imprescindible llevar una dieta equilibrada.

Sin embargo, una mala alimentación en el trabajo causa pérdidas de hasta el 20 % de la productividad, incluso en los propios empresarios. Por esta razón, Gumen ofrece un servicio especial de catering para empresas, que permitirá a los empleados estar bien alimentados.

Los inconvenientes de una mala alimentación en el trabajo Los directivos de las empresas no muestran interés en la alimentación de los trabajadores y lo consideran un elemento secundario que no merece una inversión de dinero. Igualmente, muchos empleados no quieren llevar tuppers de casa o no tienen tiempo de cocinar y se alimentan de comida rápida, sin prestar mucha atención a su salud.

Sin embargo, muchos estudios indican que la mala alimentación de los trabajadores causa un descenso de la productividad de incluso el 20%. Por esta razón, los líderes sí que deben prestar atención a este aspecto para mantener un rendimiento óptimo en la empresa.

Con este fin, deben buscar alternativas que brinden a los empleados comida equilibrada, variada y nutritiva, como la que ofrece Gumen en su servicio de catering. De esta forma, podrán lograr que el personal se mantenga sano y llegue a los objetivos marcados.

Productos frescos de la más alta calidad Con el servicio de catering de Gumen, las empresas pueden tener la tranquilidad de que sus empleados disfrutarán de comida sana cocinada en el día. Además, está realizada con una selección de productos de la mejor calidad, naturales y frescos, que dan como resultado comida de calidad de estilo casero. Asimismo, renuevan el menú todos los meses, lo cual garantiza que siempre se disfrute de comida equilibrada adaptada a la época del año.

Los cocineros de Gumen son profesionales experimentados en la cocina tradicional española y mediterránea. Sin embargo, hay opciones para todos los gustos, incluso para aquellos que optan por una alimentación saludable y con menos calorías. También cabe destacar, que todos los días ofrecen 2 opciones en su carta de entrantes, primer plato, segundo plato, postre y pan, con envío gratuito.

En conclusión, la mala alimentación genera problemas de desnutrición, obesidad o sobrepeso, condiciones que repercuten no solo en la salud, sino también en los niveles de energía y rendimiento laboral. Por esta razón, contar con Gumen es fundamental para toda empresa que se preocupe por sus trabajadores y sus resultados.