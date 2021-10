Las lámparas de esparto en tendencia de Canelahomedecor Emprendedores de Hoy

martes, 19 de octubre de 2021, 16:05 h (CET)

Las lámparas de esparto se han convertido en la tendencia de decoración para dar un toque original, ecológico y fresco a todos los rincones del hogar.

La tienda online Canelahomedecor, con sede en Madrid, ofrece más de 10 modelos de lámparas de esparto 100% ecológicas. Ideales para decorar espacios interiores y exteriores, si se busca crear un ambiente natural y acogedor, gracias a ellas, los salones, pasillos, dormitorios, terrazas o cocinas tendrán la calidez que necesitan. Para salones de eventos, bares o restaurantes, estas lamparas darán un toque especial y serán el centro de atención de todas las miradas.

Versatilidad, resistencia y ecologismo en las lámparas de esparto ecológicas La compra de una lámpara de esparto en Canelahomedecor no solo supone un complemento para la decoración del hogar, sino que también es una aportación al cuidado del planeta. Esto se debe a que están elaboradas en esparto, una planta característica de la zona del Mediterráneo y no con plásticos u otros materiales contaminantes.

El esparto pertenece al grupo de las gramíneas, las cuales se cosechan en verano cuando la planta está verde. En ese momento, es posible arrancar sus hilos y trenzarlos para obtener esta versátil y resistente materia prima quese usa para crear múltiples accesorios u objetos decorativos.

Canelahomedecor ofrece una gran variedad de artículos de decoración orientados a mejorar el ambiente del hogar de manera natural y ecológica. Entre ellas se encuentran las alfombras, cestos, bolsos y los más buscados, las simpáticas cabezas de animales, complementos que están disponibles también en materiales nobles como el bambú, yute y macramé.

Piezas únicas para iluminar con sencillez y buen gusto Las lámparas de esparto de Canelahomedecor son piezas, según afirma la empresa en la página web, “100% ecológicas, biodegradables y reciclables”.

Las lámparas están disponibles en dos tamaños, el pequeño que es de 25 centímetros de alto por 30 centímetros de diámetro y el grande que alcanza los 60 cm de alto y los 50 de circunferencia.

En cualquier caso, ofrece varios modelos, entre los que destacan la lámpara Cuyagua, con forma circular y acabado con flecos, el modelo Choroní que tiene una forma cónica y el modelo Caribe que cuenta con espacios entre las barras que entrelazan su estructura. Por otro lado, se encuentra el modelo Adícora, el cual también promete un ambiente cálido y original. Todas ellas disponen de precios asequibles y, en ocasiones, se encuentran en oferta.

Asimismo, cabe destacar que las piezas no incluyen el sistema eléctrico y que sus medidas pueden variar, pues son tejidas totalmente a mano.

En conclusión, todos los productos que ofrece esta empresa brindan un ambiente natural y más ecológico al hogar. Además, la compra online en Canelahomedecor es una experiencia positiva gracias a sus métodos de pago seguros y a los obsequios especiales que brinda en cada compra.

