Las ventajas de una alarma de intrusión para vivienda o negocio para evitar el robo en Cataluña, por SatVallès

martes, 19 de octubre de 2021, 17:31 h (CET)

La alarma de intrusión para proteger los hogares y la familia es una instalación por la que optan cada vez más los propietarios de viviendas y negocios con el propósito de evitar ser víctima de un robo en Cataluña. La inseguridad es un punto constante de preocupación.

Bajo este escenario, las empresas expertas en materia de telecomunicaciones y seguridad como SatVallès, se han enfocado en proporcionar a las familias de todo el territorio de Cataluña la posibilidad de obtener un servicio de instalación y mantenimiento de alarma de intrusión para vivienda o negocios a los mejores precios del mercado.

Cómo funciona la alarma de intrusión Si lo que se busca es garantizar la seguridad de una casa o negocio, instalar una alarma de intrusión es una de las formas más efectivas para hacerlo. Tal como su nombre lo indica, estos equipos son ideales para detectar la presencia de intrusos dentro de un espacio.

Bien sea para evitar robos, ocupaciones ilegales o cualquier tipo de allanamientos, la alarma de intrusión es de gran ayuda para proteger un área de interés. Además, los equipos de intrusión tienen un rango de acción, por lo que es indispensable una instalación adecuada para que el espacio esté protegido 100%.

En ese sentido, lo más recomendable es solicitar la ayuda de expertos en la materia para hacer un estudio del lugar, analizar los riesgos y planificar de forma adecuada el proceso de instalación.

En el caso de los habitantes de Cataluña, la empresa SatVallès resulta la alternativa ideal, ya que cuentan con años de experiencia en instalación de equipos de seguridad y vigilancia que avalan su profesionalidad en el ámbito. Además, su equipo de expertos está disponible para atender rápidamente cada solicitud.

Múltiples servicios de seguridad en un solo lugar Instalar todo un equipo de alarmas es la forma más apropiada en la que una persona puede proteger su casa o negocio. De hecho, una de las ventajas de la alarma de intrusión es que se puede instalar junto con otros tipos de alarma, por ejemplo, la de incendios. Así, es posible garantizar mayor seguridad en cualquier espacio.

Ahora bien cada uno de estos procesos requiere de manos especializadas como SatVallès, quienes ofrecen no solo instalación, sino también sistema de mantenimiento integral. Esta compañía no trabaja con permanencia y ofrece un servicio totalmente personalizado.

Están especializados con servicios en todo Cataluña, donde cuentan con una amplia lista de servicios, tales como detección y extinción de incendios, sistemas de videovigilancia, servicios de garantía, sistema de protección contra incendios, entre otros.

Es por ello que hasta ahora, SatVallès se ha destacado como una empresa pionera en la instalación de equipos de seguridad de la más alta tecnología, y es reconocida por la excelente atención que brinda a cada uno de sus clientes.

