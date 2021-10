Loro Parque conmemora el Día del Perezoso con un vídeo de estos animales tan lentos como fascinantes Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 13:46 h (CET) Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, ha entrado en su exhibición y ha mostrado de cerca las características de los perezosos de dos dedos, además de compartir información interesante sobre la especie Loro Parque ha querido conmemorar el Día Internacional del Perezoso, que se ha celebrado recientemente, con un espectacular vídeo desde dentro de la instalación de estos animales, que son tan lentos como fascinantes. Para ello, Rafael Zamora, director científico de Loro Parque Fundación, desde su ya conocido formato de vídeos Loro Parque LIFE, ha compartido datos interesantes y curiosidades sobre la biología y las costumbres de los perezosos de dos dedos (Choloepus didactylus) estando a pocos centímetros de uno de los ejemplares que habitan en el Parque.

Esto ha permitido a los seguidores del zoológico observar muy de cerca al animal y aprender sobre su llamativa postura bocabajo, tan diferente a la del resto de mamíferos; su pelaje; su dentadura; sus uñas o su lento metabolismo, entre otros datos de interés.

En concreto, el ejemplar junto al que aparece el biólogo de la Fundación es Pauline, una hembra que llegó hace unos meses procedente del Zoológico de Viena para formar pareja con uno de los machos que ya habitaba en el Parque, Hugo. Al ser un animal joven, pues Pauline no ha cumplido aún dos años, es “activa” para ser un perezoso y tiene mucho carácter, según cuentan sus cuidadores.

Este vídeo es especialmente interesante porque, en Loro Parque, los perezosos de dos dedos comparten espacio con otras especies, como titís, iguanas y armadillos, por lo que Zamora aparece rodeado de animales –algunos muy curiosos- y en un entorno naturalizado que recrea los ecosistemas en los que viven estas especies en el medio natural.

Loro Parque LIFE, exitosos vídeos del mejor zoológico del mundo en directo

Loro Parque LIFE es un novedoso formato de emisión de vídeos que se comparten con el público mediante estrenos en Facebook y que el zoológico diseñó tras el éxito de Loro Parque LIVE, un programa impulsado mientras las instalaciones se encontraban cerradas debido al confinamiento por la COVID-19 y que recibió una gran acogida por parte del público, que podía disfrutar en vivo de sus instalaciones cuando aún no era posible visitarlas. Ahora, Loro Parque LIFE continúa descubriendo toda la vida salvaje del Parque, así como otros espacios de gran interés, como el centro de cría de Loro Parque Fundación en La Vera, siempre de la mano de Rafael Zamora, biólogo y director científico de la Fundación.

Se puede ver el vídeo en: https://fb.watch/8KlsBMXCEA/

Se puede ver la primera temporada en: https://www.facebook.com/watch/loroparque/3014004085546317/

Se puede ver la segunda temporada en: https://www.facebook.com/watch/loroparque/174688821289925/

Más información en: https://www.loroparque.com/

Seguir a Loro Parque en: https://www.facebook.com/loroparque/ / https://www.instagram.com/loroparque/ / https://twitter.com/LoroParque

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.