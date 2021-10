Fersay presenta al mercado sus nuevos mini-hornos de 20 y 30 litros Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 13:50 h (CET) La compañía suma dos nuevos modelos a su catálogo de artículos de marca propia Fersay amplía su catálogo con dos nuevos mini-hornos con marca propia. Con estas dos nuevas incorporaciones, suman 176 referencias diferentes de PAE con marca propia en catálogo.

El primer modelo (MHN2020) tiene una capacidad de 20 litros, 1400w de potencia, temperatura seleccionable de 90º-230º, temporizador de 90 minutos, doble cristal en la puerta y 3 botones para seleccionar: temporizador, temperatura y funciones con convención. Como accesorios incluye bandeja grasera esmaltada, parrilla, asa para sacar la comida y bandeja recoge-migas.

El segundo modelo (MHN3010) cuenta con las mismas prestaciones que el anterior pero cambia su capacidad a 30 litros y su potencia es de 1500w. Este otro modelo, también cuenta con un accesorio más, un rustidor para asar. Ambos modelos vienen presentados con un moderno y atractivo diseño.

Estos hornos ya cumplen con la nueva normativa A13+EK1 que regula los límites de temperatura de la superficie de los electrodomésticos y protege de los riesgos que suponen algunos aparatos electrónicos, sobre todo para los niños.

Ambos modelos, se han comenzado ya a comercializar y están disponibles en su página web www.fersay.com

Una oferta compuesta por más de 150.000 referencias

El catálogo de Fersay está formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Esta oferta está dirigida tanto a un cliente profesional, cerca de 5.500 técnicos que compran sobre todo los repuestos que necesitan para desarrollar su trabajo, como a cliente final, que puede encontrar en Fersay productos o accesorios que no necesitan intervención técnica, como puede ser un cajón de un frigorífico, un botellero, un cesto de lavavajillas, una bolsa de aspiradora, una cuchilla para un robot de cocina, un mando a distancia, baterías, soportes para televisores, etc.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,2M€ en 2020.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

