Guía de miResi para tratar a una persona con Alzheimer

martes, 19 de octubre de 2021, 12:26 h (CET) La enfermedad del Alzheimer es una de las demencias más conocidas a nivel mundial. En España, es la principal causa de demencia en mayores, representando el 70% de los casos. Además, está considerada como una pandemia del S.XXI, y por ello, muchos son los colectivos que se han movilizado para luchar contra esta enfermedad Cada vez más existen centros y ayudas destinadas a las personas y familias que sufren esta enfermedad. Pero aún queda mucho trabajo por delante para encontrar una cura. Desde la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) destacan que la persona que padece la enfermedad debe ser el centro de atención. “Debe ser el eje en torno al cual han de girar absolutamente todos los esfuerzos e inspirar todos los pasos que hayan de darse para mejorar no solo su calidad de vida, sino también la de quiénes les atienden y cuidan cada día”.

Los profesionales de miResi, expertos en los cuidados para los mayores, han elaborado una guía para tratar a una persona con Alzheimer.

¿Qué es el Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de las demencias, y provoca graves problemas en quién lo padece. Los efectos de esta enfermedad se desarrollan de manera lenta, lo que va incapacitando poco a poco a los afectados. Puede causar problemas de memoria, pensamiento, comportamiento y hábitos. Además, en sus síntomas más graves llegan a impedir el desarrollo de la actividad cotidiana.

El principal factor de riesgo de esta patología es la edad. Sin embargo, el Alzheimer no es consecuencia del envejecimiento, pero sí es el factor de riesgo más importante. Asimismo, esta enfermedad no tiene cura, aunque cada vez son más los tratamientos disponibles para frenar el avance de la enfermedad.

¿Cómo tratar a una persona con Alzheimer?

Sin duda alguna, convivir con una persona con Alzheimer no es una tarea fácil. En muchas ocasiones, se decide que la persona mayor conviva con los familiares, pero éstos no disponen de las herramientas para hacerlo. Por ello, es muy importante conocer qué aspectos hay que tener en cuenta para tratar a una persona con Alzheimer de la manera más adecuada.

En otros casos, será necesario buscar ayuda externa y profesional, ya que será la única manera de proporcionar los cuidados adecuados a los mayores.

Para ello, miResi ha creado esta guía de cuidados donde cuentan cómo tratar a una persona con Alzheimer. Muchos de ellos pueden parecer obvios, pero son fáciles de olvidar o de no tener en cuenta. La mayoría están relacionados con la comunicación con los mayores, ya que ésta es una de las áreas más afectadas por el Alzheimer.

Estos son los consejos que proponen:

Utilizar un lenguaje sencillo y claro.

Hablar despacio y con cariño.

Evitar todos los ruidos de fondo que le puedan molestar.

Mostrar afecto y cariño.

Ser muy paciente.

El lenguaje positivo ayuda mucho a mejorar la comunicación.

No elevar el tono de voz en ningún caso.

Tratar de estar actualizado e informado sobre el avance de la enfermedad.

Usar los gestos y las señales visuales.

Interpretar sus señales y dejarles tiempo y espacio para hablar.

Llamarles por su nombre.

Ayudarles a encontrar las palabras adecuadas.

No criticarles ni corregirles.

Las discusiones no benefician en ningún caso.

Ser flexible con ellos.

Descansar siempre que se necesite.

Son personas adultas, no tratarles como niños.

Trabajar con ellos su autoestima, es muy importante.

Generar un buen ambiente comunicativo.

Hablarles de frente y mírales a los ojos.

No hablar por ellos, ni desacreditarlos.

Darse por vencido nunca es buena idea.

Fomentar su risa y el positivismo. Ofrecer los mejores cuidados para el Alzheimer

Desde miResi son conscientes de los efectos de esta enfermedad en mayores y familias. En los casos donde la enfermedad no está muy avanzada aún, es posible que los mayores puedan convivir en casa. Sin embargo, hay otros casos donde la enfermedad impide muchas actividades de la vida cotidiana y no se disponen ni de las herramientas ni de los conocimientos necesarios para su cuidado.

Por ello, miResi ofrece ayuda personalizada y gratuita en la búsqueda de una residencia de mayores para Alzheimer. En sus centros se pueden encontrar los mejores cuidados, brindados siempre por un equipo de profesionales de alta calidad. Allí tendrán todas sus necesidades cubiertas, desde las asistenciales hasta médicas.

El equipo de asesoramiento familiar estudia cada caso para entender cuál es la situación, y de acuerdo con ello, elabora una búsqueda personalizada del centro más adecuado y ayudan en las labores de ingreso y postingreso.

