La complejidad de lo humano

martes, 19 de octubre de 2021, 13:02 h (CET) "Estos son mis principios, pero si lo le gustan, tengo otros", Groucho Marx. Yo le añadiría:” : "Esos otros principios, son de los que voy alternando según mi conveniencia": criticamos a los demás lo mismo que nosotros hacemos; utilizamos doble rasero para medir un mismo hecho según nuestra conveniencia; mientras más dulce sea una persona, también es más salvaje; los más callados son los más ruidosos; las personas más divertidas muchas veces son también las más tristes, etc.

Por nuestra propia naturaleza, los seres humanos caemos muy fácilmente en contradicciones, y ello hasta tal punto, que podemos vivir en continua contradicción con nosotros mismos sin tratar de corregir esta falta de coherencia. Lo sabemos todos por abrumadora experiencia. La primera causa de nuestras contradicciones es la debilidad de nuestra carne, que nos hace contradecir nuestros buenos deseos y propósitos. La duplicidad de razón y pasión es otra de las causas de las contradicciones humanas.

Los prejuicios ideológicos, finalmente, son una de las causas principales de nuestras contradicciones, sobre todo en el ámbito de la política. En mayor o menor grado, todos vivimos la contradicción de lo que aparentamos ante los demás y de lo que somos íntimamente, y ello es debido a la necesidad de la buena imagen. Algunas veces somos conscientes y otras no, nos acomodamos, miramos hacia otra parte o no, nos instalamos, nos mentimos... Y así podría seguir.

