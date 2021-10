TechAuto lanza IGLA, el sistema antirrobo más avanzado del mundo Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 10:58 h (CET) 0 vehículos robados en 10 años avalan su fiabilidad. Se trata de una empresa española, referente en el sector En el año 2020 se robaron 26.008 vehículos, en este 2021 la cifra supera ya los 100 vehículos sustraídos al día. Cifras que pueden llegar a escandalizar ya que muchos de estos vehículos nunca llegan a recuperarse y terminan en el mercado negro o siendo utilizados para otros robos o alunizajes.

La seguridad es, hoy en día, una de las grandes preocupaciones de todos los fabricantes de automóviles y como consecuencia, de las grandes aseguradoras que ven cifradas en miles de millones de euros las pérdidas ocasionadas por estas prácticas.

TechAuto ha conseguido lanzar la solución definitiva. Se trata de un producto 100% digital, homologado, fiable y compatible con el 99% de los vehículos del mercado. Además, su instalación no afecta en absoluto a la garantía de los propios vehículos.

Más de 6.000 instalaciones realizadas en los últimos 3 años y ningún robo sufrido, datos que hablan por sí solos de la inviolabilidad que garantiza este sistema.

TechAuto también ofrece otras soluciones para la seguridad del vehículo como:

-Cámaras de grabación ThinkWare que capturan imágenes tanto del interior como del exterior del vehículo en todo momento

-Geolocalización GT Alarm, especialmente interesante para la gestión de flotas

-Soluciones adaptadas y específicas para autocaravanas y camiones gracias a Dometic.

Para garantizar del todo la imposibilidad del robo, este sistema, además de evitar que el vehículo sea arrancado (por duplicado de llave, por acceso a través del OBD, por sustitución de centralita, etc.), ofrece también alarma sonora y visual, con sensor de movimiento levantamiento e impacto, y la posibilidad de geolocalización en todo momento.

En palabras de Nicolás Martínez, CEO de TechAuto, “IGLA hace imposible el robo de cualquier tipo de vehículo, incluidos los modelos más novedosos y sofisticados que están apareciendo en el mercado”.

