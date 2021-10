MONLAU CORPORATE: La movilidad eléctrica: una necesidad para la formación de los futuros (y presentes) mecánicos Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 10:30 h (CET) La marca aún sigue siendo lo primero que tienen en cuenta los clientes para adquirir un vehículo, pero luego se encuentran otros factores de compra, como, por ejemplo, que sea respetuoso con el medio ambiente Tal y como informó la semana pasada Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones), la matriculación de vehículos eléctricos aumento un 152,4% en setiembre en España, mientras que el conjunto total de los modelos electrificados, híbridos y gas creció un 44,7%.

Datos como estos, se muestra que la movilidad eléctrica ya no es una tendencia, sino que es una realidad que ha llegado para quedarse. Ante esta transformación del sector de la automoción en España, especialmente según recientes informaciones también en el tejido industrial catalán, los centros de formación como Monlau, que ya cuenta con más de 35 años formando a profesionales del sector, deben adaptar su oferta formativa a las necesidades concretas del mercado.

Actualmente, todas las marcas, sobre todo coches y motos, pero también el vehículo industrial, incluyen en sus catálogos vehículos híbridos y/o eléctricos. Se está creando un parque de vehículos que necesita, ya, de profesionales que sean capaces de realizar su mantenimiento y reparación con garantías y conocimientos adaptados a su tecnología. Tal y como explica, Xavier Castelló, coordinador de la formación especializada en automoción de Monlau CORPORATE, “igual que és impensable que el equipo técnico de un taller no conozca como funciona un motor a diésel o gasolina, en breve será indispensable que domine el campo de la electrificación del automóvil y los medios de última milla”.

El posgrado de vehículos híbridos y eléctricos de Monlau se asemeja a una formación de experto de una marca de automóviles líder

Para todos aquellos profesionales del sector con experiencia o bien para estudiantes que recién acaban el ciclo formativo grado medio en electromecánica o el grado superior en automoción encontraran en el posgrado de vehículos híbridos y eléctricos los conocimientos necesarios para enfrentarse en el taller a los retos de la movilidad eléctrica. La formación se adapta a todo tipo de estudiantes, según si tiempo y disponibilidad, por eso, se realiza en modalidad presencial (4 semanas), así como una nueva edición (la tercera) en modalidad online.

