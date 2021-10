El primer episodio de la serie animada Arcane contará con la opción de co-streaming en Twitch

La serie sobre el universo de Runeterra se estrenará en Netflix el próximo domingo 7 de noviembre a las 3am hora peninsular española Arcane, la primera serie de televisión de Riot, se estrenará el domingo 7 de noviembre a las 03:00 (hora peninsular española) en Netflix a nivel global. Arcane es la primera serie de Netflix cuyo estreno contará con la opción de co-streaming exclusivamente en Twitch. Los creadores de contenido de la plataforma podrán retransmitirse viendo y reaccionando al primer episodio.



El estreno mundial del domingo 7 de noviembre de 2021 será el mejor momento para los seguidores de toda Europa, Rusia y Turquía para disfrutar de Arcane juntos por primera vez. Además del estreno a las 03:00 CET, los jugadores tendrán la posibilidad de ver una segunda retransmisión en Twitch a las 11:00 CET. Los fans que se conecten al co-streaming digital en Twitch recibirán drops de contenido gratuito, artículos exclusivos para los juegos de Riot.



Además de poder ver el primer episodio en Twitch, los jugadores y fans de todo el mundo podrán experimentar el Global Premiere Event, que se celebrará en la sede de Riot en Los Ángeles. El evento, diseñado para el público de todo el mundo, contará con una innovadora alfombra roja para que la prensa y los streamers de todo el mundo conecten con sus comunidades.



El Global Premiere Event será retransmitido por streamers e influencers de más de 30 países, y contará con la opción de co-streaming, para que los fans puedan celebrar el estreno de Arcane junto a sus comunidades.



Asimismo, los fans que se conecten al co-streaming digital en Twitch recibirán drops de contenido gratuito, artículos exclusivos para los juegos de Riot.



Brandon Miao, jefe de experiencias entre productos y de colaboraciones del equipo de experiencia de Riot Games, afirma:

"El interés de los jugadores de todo el mundo por la creación de narrativas más complejas ha sido fundamental para que tomásemos la decisión de crear Arcane, por lo que es justo que todo el mundo pueda ver el primer episodio unidos como comunidad. A la hora de diseñar el evento, quisimos fusionar el entretenimiento tradicional con innovadores enfoques digitales que facilitasen el acceso a los jugadores de todo el mundo, para crear algo nuevo que poder disfrutar juntos".

El co-streaming es una popular forma de entretenimiento que permite al usuario retransmitir añadiendo sus propios comentarios a un contenido independiente. El co-streaming, que visualmente es similar al tipo de formato compuesto por una pequeña pantalla dentro de la pantalla principal, ofrece la posibilidad a grandes celebridades de interactuar de forma simultánea con gente de todo el mundo, lo que sirve para crear apasionadas comunidades gracias a las experiencias que viven juntos.



El estreno de la serie será el núcleo de la mayor celebración global para jugadores y amantes de la IP de League of Legends; unirá el Mundial de League of Legends 2021, un evento que reunió a 49,45 millones de espectadores simultáneos el año pasado, con la primera serie de televisión de Riot. Combinará competición, entretenimiento y videojuegos de una forma completamente nueva para la base de jugadores global de Riot.



Los tres actos de Arcane, cada uno con tres episodios, se estrenarán a la vez en Tencent Video, en China, y en Netflix en todo el mundo, para que todos los jugadores de Riot puedan vivir la serie juntos sin importar su ubicación.



Arcane, que se basa en el mundo de League of Legends, se mete de lleno en el delicado equilibrio entre la rica ciudad de Piltover y el sórdido distrito subterráneo de Zaun. La gente de Runaterra la conoce como la "ciudad del progreso", y muchas de las mentes más brillantes viven aquí. Sin embargo, la creación del hextech, el medio por el que cualquiera puede controlar la energía mágica, pone en riesgo este equilibrio. Aunque Arcane cuenta el pasado de los campeones de League of Legends, la serie se ha creado para que pueda ser independiente, con un mundo complejo repleto de decisiones morales, una animación increíble y una historia de lo más interesante.

