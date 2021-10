El Dr. José María Ponce explica "Cómo crear tu propia marca de alineadores" en la conferencia del 26 aniversario de la AESOR Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 09:06 h (CET) El sábado 23 de octubre de 2021 tendrá lugar una conferencia en la que el Dr. José María Ponce hará una guía de la A a la Z sobre como crear una marca propia de alineadores y cómo sobrevivir a las grandes compañías Sonreír es un simple gesto que las personas hacen, un gesto gracias al cual se liberan una gran cantidad de hormonas beneficiosas y capaces de reducir el nivel de estrés y ansiedad del ser humano. Es una carta de presentación y es en lo primero que se fijan las personas a la hora de conocer a alguien. Sin embargo, sonreír no es siempre fácil para todos, ya que no todo el mundo se encuentra satisfecho con el aspecto de su sonrisa. La posición correcta de los dientes influye de forma muy directa en la estética de la sonrisa y sobre todo en la salud de las personas.

Los alineadores han cobrado una gran importancia en la sociedad actual. Esto se debe gracias a su poder de convertir una sonrisa con dientes mal alineados en una sonrisa más armónica, además de conseguir una mejor calidad de vida en las personas. Gracias a los alineadores la masticación y la higiene de los dientes se realiza de forma más cómoda. Sobre esto y mucho más se hablará en la conferencia que se realizará en la Asociación Española de Ortodoncistas. La AESOR es miembro de la Federación europea de especialistas en Ortodoncia, una asociación destinada al intercambio científico y a la comunicación profesional entre los miembros del sector.

Con motivo del 26 aniversario de la Asociación Española de Ortodoncistas, el sábado 23 de octubre de 2021 se realizará una conferencia en la que profesionales del sector como el doctor José María Ponce hablarán sobre diversas temáticas relacionadas con ortodoncia. Además de consejos, procedimientos y recomendaciones que darán otros profesionales del sector, el Dr. José María Ponce hablará sobre cómo crear una marca propia de alineadores. Esta conferencia tiene varios objetivos y uno de ellos es comprender el proceso y los fundamentos de la Ortodoncia con alineadores poliméricos.

Otro objetivo muy importante de esta conferencia, que se realizará de 12:30 a 14:00 horas, que es de interés para otros profesionales del sector, es cómo crear una marca propia de alineadores y cómo luchar exitosamente contra grandes compañías del sector. La conferencia se realizará en el Hotel Puerta de América de Madrid, donde los interesados podrán conocer grandes profesionales y clínicas como Clínica Ponce de León. Esta clínica está especializada en la práctica de ortodoncia y es un centro pionero en la investigación de nuevas técnicas y aparatos. En este evento los asistentes que ejercen esta profesión podrán descubrir como pueden crear su propia marca de alineadores desde cero y si es posible disponer de alineadores en el mismo día.

