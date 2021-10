Confemac repara todo tipo de máquinas de coser en Terrassa Emprendedores de Hoy

martes, 19 de octubre de 2021, 09:08 h (CET)

Tanto en el hogar como en el sector industrial, la vida a vida útil de los equipos para la confección de ropa y demás textiles puede alargarse manteniendo las mejores condiciones de uso. Centrados en dejar como nuevas estas herramientas, es fundamental contar con los profesionales de la empresa Confemac, expertos en reparación de máquinas de coser.

Con más de 15 años de trayectoria, Confemac trabaja bajo la premisa de que los costes de mantenimiento son una inversión más rentable que la adquisición de aparatos nuevos. Todas las marcas de máquinas de coser domésticas e industriales, además de planchas y sistemas de vapor, encuentran en esta empresa los repuestos necesarios para garantizar su óptimo funcionamiento.

Reparación de todo tipo de máquinas Para acceder a los servicios de Confemac, los usuarios pueden solicitar un presupuesto a través de la página web o vía telefónica, informando sobre la marca y el modelo de su equipo con fotos o vídeos. Una vez acordado el servicio, la empresa se desplaza a las principales ciudades de Cataluña como Sant Cugat, Barberá del Vallés, Sabadell, y Barcelona en una unidad móvil con todas las herramientas y recambios necesarios para arreglar la máquina al momento.

Además, en caso de que se requiera una reparación más importante o de mayor complejidad, los equipos pueden ser transportados al taller de la compañía. Como un aliado para mantener las máquinas de coser operativas durante muchos años, Confemac repara desde las máquinas de coser utilizadas en el hogar hasta aparatos de confección y cortes industriales, overlocks, botonadoras o máquinas para tapizar automóviles o muebles.

¿Cuáles son las ventajas de reparar una máquina de coser? Además del ahorro en la compra de tecnología nueva, los profesionales de Confemac plantean que las máquinas antiguas son más robustas que las modernas, razón por la que su uso se puede extender por muchos años si se someten al mantenimiento y las reparaciones adecuadas.

Igualmente, mantener operativa una unidad en vez desecharla es una valiosa contribución al medio ambiente, porque se reduce la huella medioambiental, evitando la generación de chatarra de manera innecesaria.

Con la filosofía del “saber hacer perfeccionado”, no existe máquina de coser, tanto industrial como doméstica, que no encuentre en Confemac la solución ideal para solventar alguna avería.

Repuestos en todas las marcas existentes en el mercado, atención técnica especializada, facilidades de reparación en la vivienda o negocio y muchas más razones de eficiencia y comodidad hacen que los clientes de toda Catalunya elijan a Confemac para mantener sus máquinas de coser como nuevas durante muchos años.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.