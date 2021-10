El centro de psicología sanitaria Psicopartner imparte terapia de pareja Emprendedores de Hoy

martes, 19 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Para algunas personas, los problemas de pareja a nivel sexual son situaciones poco frecuentes. Sin embargo, existen ocasiones en las que estos pueden convertirse en una verdadera carga, no solo para la relación, sino también para cada uno de los involucrados.

Psicopartner imparte terapia de pareja a través de sus psicólogos y sexólogos experimentados, quienes guían a sus pacientes para que sean capaces de desarrollar una vida sexual plena, satisfactoria y gratificante.

Una parte esencial de la vida en pareja Las relaciones sexuales tienen el poder de conseguir que la pareja alcance un grado de intimidad y complicidad que no puede encontrarse en otras situaciones. Sin embargo, en situaciones de crisis de convivencia, esa plenitud se transforma en falta de deseo, distancia e incomunicación, poniendo en riesgo la continuidad de la relación y afectando notablemente el equilibrio emocional de ambas partes.

La sexología clínica es una terapia psicológica capaz de aportar soluciones efectivas que ayudan a superar cualquier tipo de disfunción sexual, dado que incluso las que tienen una sintomatología física pueden tener su origen en un trastorno psicológico. En este sentido, un profesional especializado en la psicología de la sexualidad puede dar con un diagnóstico preciso y abordar el problema abarcando toda su complejidad. Acudir a terapias de pareja y de sexología clínica significa favorecer el desarrollo saludable de la sexualidad, una parte esencial de la vida en pareja.

Efectividad de la sexología clínica La sexología clínica se trabaja siempre de manera personalizada y con un enfoque eminentemente práctico. Esta es la razón por la que tiene el potencial de, en breves y pocas sesiones de terapia, alcanzar los objetivos propuestos con un mínimo riesgo de recaídas. De hecho, los niveles de eficacia que logran los sexólogos expertos, como los de Psicopartner, suelen superar en promedio el 80% en pacientes con inapetencia sexual, hipersexualidad, adicción al sexo, disfunción eréctil, eyaculación precoz, frigidez, dolor coital y otros problemas sexuales de origen psicológico.

En Psicopartner, se valen de distintas técnicas para identificar la raíz del problema y establecer las mejores estrategias para hacer que la pareja pueda lograr una sexualidad saludable y plena. Sus especialistas no miran la sexualidad como un aspecto más de la convivencia, sino que hacen énfasis en su importancia, ya que solucionar los problemas sexuales mejora otros aspectos de la relación que hayan podido ser afectados. Acudir a los profesionales de este centro de psicología es una opción para recibir terapia de pareja.

