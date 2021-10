La innovación tecnológica de Hallon también llega a sus clientes a través de mensajería móvil Emprendedores de Hoy

Hallon Live News es un ejemplo perfecto de esta nueva capacidad tecnológica. Puede adaptarse a cualquier tipo de mensajería móvil y es accesible también con la app nativa de Hallon, disponible en las plataformas iOS y Android.

Madrid, 19 de octubre de 2021. Hallon ha revolucionado el sector del seguimiento de medios al introducir tecnologías de monitorización y envío de noticias por mensajería móvil combinando inteligencia artificial y trabajo humano de profesionales de la Comunicación. Esta revolución se ve reflejada en nuevos servicios de envío de noticias en tiempo real a través de WhatsApp, Telegram, Signal, SMS o cualquier mensajería móvil que el cliente utilice, sobre cualquier noticia audiovisual, digital o interacciones en redes sociales.

Según Ignacio Martínez (COO de Hallon Intelligence): “Nuestro equipo técnico ha invertido tiempo y formaciones amplias en nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, no solo para acelerar los tiempos de entrega de información a los clientes, sino también para combinar estas tecnologías con el trabajo humano que caracteriza a Hallon y por el que nuestros clientes confían en nosotros”.

Hallon Live News, un perfecto ejemplo El servicio Hallon Live News (HLN) es un ejemplo perfecto de esta nueva capacidad. Se adapta a cualquier tipo de mensajería móvil del mercado y también se puede acceder a través de la app nativa en iOS y Android que Hallon ha desarrollado. Una app que es utilizada por una inmensa mayoría de clientes en el día a día de su trabajo y que se ha convertido en una herramienta imprescindible para los Dircom del sector. Toda la información se envía en menos de 2 minutos desde la publicación de la noticia y aporta un factor de selección humano para evitar ruido mediático a los clientes.

La inmediatez de entrega, sumado al análisis humano del equipo de profesionales de Hallon, se refuerza aún más cuando cada noticia se enriquece con “datos vivos” y de continua actualización, como son datos de audiencia, reach y engagement. Esta información asociada con la noticia es fundamental para que los clientes valoren el efecto de una información en el tiempo y su repercusión en la reputación y valoración de la marca por parte de la audiencia.

La nueva tecnología de Hallon Intelligence permite actuar en segundos ante una situación de crisis, con acceso inmediato a la información. Reaccionar acertadamente a comentarios y respuestas que las noticias puedan generar en medios audiovisuales, digitales, blogs y redes sociales. Desactivar mensajes erróneos en los medios y reforzar las informaciones de interés que el equipo de comunicación decida en cada momento. Utilizar los dispositivos móviles (iPhone, iPads, etc.) para recibir toda la información, sin necesidad de descargar programas adicionales.

Martín Dapcich, miembro del Comité de Dirección de Hallon Intelligence, resalta que “las empresas de inteligencia de medios deben estar en constante evolución y a la vanguardia de las nuevas tecnologías, estudiar los nuevos canales como Twitch, IGLive y otras formas de comunicación que utilizan los clientes y el público en general” para dar un buen servicio.

Hallon sigue apostando por una estrategia claramente tecnológica y de constante innovación. Además, en los próximos meses presentarán novedades en la internacionalización y expansión de la empresa en Latinoamérica.

¿Qué trabajo desarrolla Hallon? Hallon es una firma de media intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de sus clientes. Hallon es una compañía del sector independiente, española y creada a partir del capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que forman parte de la compañía. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, así como los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas. También incluye más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, 20.000 de los cuales son españoles, junto con las principales redes sociales y más de 90 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.

