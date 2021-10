LACUNZA lanza su nueva tienda online de accesorios Comunicae

martes, 19 de octubre de 2021, 06:02 h (CET) LACUNZA lanza su nueva tienda online de accesorios y recambios, una tienda online pensada para encontrar todo lo necesario para sus aparatos de leña. La intención de lanzar esta nueva tienda es ofrecer a sus clientes una experiencia de compra ágil y cómoda, de forma que puedan encontrar todo lo que necesiten desde el sillón de su casa Es una tienda online adaptada a todos los dispositivos en la que se pueden realizar consultas y compras 24 horas 7 días a la semana. Está organizada por familias de producto para facilitar la búsqueda del artículo que el cliente necesita. Puede buscarse por familias de cristales, marcos, parrillas o encimeras entre otras. Además, dispone de un filtro en el que se puede buscar el accesorio necesario por nombre, modelo o número de referencia. Por otro lado, si el cliente conoce el modelo para el que necesita su accesorio, puede encontrarlo directamente desde la página de producto correspondiente a su estufa, cocina o chimenea de leña.

Cada accesorio dispone de una descripción y de toda la información necesaria acerca del producto para que el cliente no tenga dudas con él. Además, para facilitar la elección en cada aparato se puede ver con qué aparato es compatible y sugiere otros accesorios y recambios relacionados con el dicho producto.

Si por cualquier razón el particular no consigue encontrar el accesorio o recambio que busca, la nueva tienda online de LACUNZA permite completar un formulario de contacto en el que se puede añadir la foto del aparato para el que se busca el recambio o cualquier imagen que pueda ayudar a encontrarlo.

Finalmente, una vez finaliza el proceso de compra, el cliente estará totalmente informado del estado de su pedido, y si lo desea, dispondrá de un área de cliente en el que podrá encontrar su historial de pedidos.

Todos los clientes tendrán la posibilidad de contactar con LACUNZA por vía telefónica llamando al 948 563 511 o escribiendo a comercial@lacunza.net siempre que lo deseen y el Departamento Comercial se encargará de ayudarles en cualquiera que sea su duda o pregunta.

