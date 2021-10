Las mascotas, protagonistas en el Valencia Startup Market, con una de las propuestas más innovadoras Emprendedores de Hoy

Doggiesnax es una plataforma creada en Valencia por un grupo de emprendedores que persigue el objetivo de liderar un espacio único y de diversión para todas las familias que tienen mascotas, especialmente perros. Se trata de un directorio de espacios dog friendly principalmente orientado a locales de hostelería y alojamiento turístico como una solución para incrementar los ingresos en el sector hotelero, tan golpeado por la pandemia, pero también los de los negocios dirigidos a los animales, como peluquerías caninas, veterinarios o tiendas, entre otros. Según el INE, un 63% de las personas en España tienen mascota, por ello, Doggiesnax se presenta como una de las propuestas más innovadoras del momento.

Este proyecto no solo destaca por su originalidad e innovación, sino que ha sido seleccionado como uno de los 24 finalistas del programa GIRA Mujeres de Coca-Cola en su 5ª edición, y opta a convertirse en uno de los ganadores.

Conocer más de Doggiesnax en el Valencia Startup Market Para este 2021, vuelve el Valencia Startup Market que, gracias a Valencia Activa y VIT emprende, pondrá a disposición más de 50 startups para que puedan exhibir sus proyectos y talentos, después de que en 2020 no pudiera celebrarse debido a la cuarentena. El evento se llevará a cabo durante el fin de semana del 23 y 24 de octubre y Doggiesnax ha sido seleccionada para tener presencia en este evento, donde podrá mostrar a toda la ciudadanía cómo salir de tapas con su perro.

Una de las actividades más novedosas que tiene Doggiesnax es el famoso menú canino, que se puede encontrar en 7 diferentes bares y cafeterías de la localidad de Denia, aunque la idea es expandirse a toda España, según Helga Figueroa, CEO de la empresa. El Valencia Startup Market servirá de vitrina para que todas las familias puedan admirar y llevar a probar a sus mascotas las delicias que vienen incorporadas en el menú, como las anchoas ahumadas y los daditos de aire, entre otros alimentos 100% formulados para perros y gatos, además de que presentarán su nuevo servicio de snacks a domicilio. Unas propuestas muy apetitosas para los peludos que podrán llevarse regalos por visitar el stand de esta joven start-up.

Además, durante el domingo 24 habrá actividades como una exhibición canina o una mesa redonda donde diversos profesionales del sector de las mascotas hablaran de las últimas tendencias en cuidado animal, en la que participaran veterinarios, adiestradores e incluso una pastelería para perros.

Los peludos son un cliente más Para la compañía, la meta es lograr que las personas puedan ir siempre con sus mascotas a cualquier lugar y que estos no sean un estorbo, sino un cliente más. Es por eso que en Doggiesnax se puede encontrar el plan perfecto para la familia y los peludos como los parques, rutas, hoteles, restaurantes, bares, destinos, playas y demás actividades. Adicionalmente, la empresa es líder en asesoramiento a diferentes locales que quieran sumarse a esta propuesta y mejorar su experiencia con productos y servicios caninos y se encarga de suministrar snacks y menús caninos para que los restaurantes puedan comercializarlos en sus locales. Así, Doggiesnax apuesta por un estilo dog friendly, donde las mascotas son un individuo más.

