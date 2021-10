Sofiane Bendjellal, fotógrafo, director e influencer por vocación Emprendedores de Hoy

lunes, 18 de octubre de 2021

En la vida, las experiencias forjan a las personas de tal manera que la vocación y la pasión por un arte o un oficio se puede despertar en cualquier momento.

Así fue como sucedió para Sofiane Bendjellal, quien descubrió su talento para la fotografía a partir de un trabajo como community manager de un hotel argelino. A día de hoy, varios años después, Bendjellal se constituye como uno de los influencers más destacados de la región de Alicante. Además de dedicarse a la fotografía, es un creador de contenido audiovisual que se ocupa de todas las instancias de la producción. Planea, maneja la cámara y dirige. Pero el camino para llegar hasta aquí fue extenso.

La historia de Sofiane Sofiane Bendjellal nació el 18 de enero de 1996 en Orán, Argelia, y actualmente reside en Alicante, España. A partir de un empleo como community manager del hotel argelino Adef aprendió a desenvolverse en el mundo de la organización de eventos, fotografía y publicación de contenidos. Después, a partir de su profesionalidad y responsabilidad, logró volverse conocido trabajando como coctelero en distintos pubs alicantinos.

Actualmente Sofiane se dedica íntegramente a su trabajo en redes sociales y en el mundo de la publicidad, donde ha colaborado con marcas como Kemphor, Poster Store o Dicora Urban Fit, entre muchas otras. Pero eso no es todo. Sofiane tiene experiencia dentro del mundo del cine, donde ha interpretado y creado sus propios cortometrajes. Además, junto a su pareja, Ana María, forman un equipo completo con conocimientos en fotografía, organización de eventos y creación de contenido audiovisual, a través del cual quieren desarrollar un proyecto orientado a crear todo tipo de contenido de parejas dispuesto a romper con los estereotipos actuales.

La vida real y el contenido auténtico A menudo, las redes sociales como Instagram devuelven una imagen ficticia de las vidas de los usuarios que ostentan más seguidores. Cualquier persona sabe que no todo son sonrisas y vacaciones constantes detrás de la pantalla. Si le preguntan sobre el tema, Sofiane cuenta que le gustaría romper con el estereotipo en el que se convirtieron los influencers. Su objetivo es fomentar la creación de contenido auténtico y real, dejando atrás las apariencias y la simulación de una vida falsa e inexistente.

Según el creador, las cosas más importantes en la vida no son materiales. Todos quienes conocen a Sofiane admiten y reconocen su responsabilidad acerca de las tareas profesionales. El futuro del artista se dirige hacía la creación de contenido enfocado a la moda masculina, Vlog, los viajes y su estilo de vida.

De bien seguro que Sofiane Bendjellal va a destacar por su autenticidad, y por ser una persona creativa y eficaz capaz de ejecutar él mismo todos los proyectos que tiene en mente. Creador, director, fotógrafo e influencer, una trayectoria profesional que solo acaba de empezar, pero ya empieza a marcar el camino hacia el éxito.

