Tour otoño 2021, tendencia: la belleza del futuro es un cóctel de propuestas 'eco-lógicas' y sostenibles

Con la caída de la hoja llega la renovación. Una ITV que refuerce la calidad de vida con lo que ya es tendencia: el "mundo orgánico" a través de un cóctel de ideas "eco-lógicas", sostenibles y conscientes: los frutos de la tierra, presentados en eco versiones distintas donde flores, frutas y verduras se reconvierten en cremas y pastillas con una sofisticada aparatología. Esto es sin duda la belleza del futuro Precisamente este año 2021, la promoción de España basa uno de sus focos a través del Turismo de Salud y Bienestar, que impulse el despegue turístico tras la crisis sanitaria. Dato que ya quedó reflejado en la pasada Feria Internacional de Turismo Fitur 2021, donde además, según el Presidente del clúster español de turismo de salud, SPAINCARES, David Medina, con una correcta promoción del sector “se moverían uno 1.200 millones de euro” en 2022. Recordar que España es el 5º destino de Europa y el 11º del mundo en turismo de salud, recibiendo cada año a más de 140.000 turistas extranjeros en busca de todo tipo de tratamientos. Con esta premisa arrancamos el “Tour de la Belleza y la Salud otoño” 2021 con ese mix de primicias de cara a un nuevo ciclo de “belleza inteligente sostenible”, presentado en el marco de un espacio healthy con sello europeo ello “Stay Green”; el Hotel H10 Villa de la Reina de Madrid, donde arte y cultura se funden con los nuevos criterios del bienestar acorde a los tiempos del s. XXI, organizado por la Periodista y Escritora experta en Lifestyle, Pilar Carrizosa.

Ruta sostenible de Eco paisajes con sello propio

1.Cosmeceutical Key. Laboratorio de Cosmética molecular. Su exclusividad reside en la calidad de los activos naturales, el uso de aguas vitalizadas, la sabiduría del maestro alquimistas y las esencias de Geometría Sagrada. Entorno: Ecológico, sostenibles: sin experimentar con animales. Certificación: A.C.E.N.E, empresa de control y certificación de productos naturales, ecológicos y veganos. 1ª marca del mercado en acuñar el término Pro-aging (envejecimiento positivo) desde una visión Healthy aging (envejecimiento saludable). Creadores del primer ACEITE CELULAR con esencias de Geometría Sagrada: BIJOUX. Cóctel compuesto por Fracciones Lipídicas de células madre de Oliva, 26 aceites vegetales y 17 aceites esenciales que la belleza natural, armonía y vitalidad. Filosofía: productos biocosmecéuticos que aumenten el capital biológico de la piel. Unir naturaleza y ciencia para crear productos que actúen desde el interior para reactivar con un compromiso sostenible favoreciendo el desarrollo en zonas rurales, (km cero), colaborando con proveedores con personal con discapacidad y apoyando el comercio ecosostenible. https://cosmeceuticalkey.com/

2. Såper-Cosmética ecológica/Organic Skincare. Bio·Antipollution Firming Cream 50 ml.Certificado por Bio. inspecta bajo la norma BioVidaSana. 90,86% ingredientes ecológicos. No testado en animales y veganos. Firmeza y protección frente a la contaminación y los radicales libres. Los aceites vegetales eco de primer prensado y los esenciales de jazmín y geranio trabajan en la regeneración del tejido. De absorción inmediata, mejora el aspecto de la piel gracias al aumento de los flujos de oxígeno que activan la respiración celular. El ácido hialurónico y la vitamina C estabilizada, hacen de esta crema el aliado perfecto para combatir el envejecimiento prematuro, mejorando las manchas del rostro. Resultado: piel con un nuevo nivel de luminosidad y uniformidad desde las primeras aplicaciones.www.saper.es

3. Münnah Natural Cosmetics. Su propuesta: una combinación UNICA actualmente, línea premiada como el mejor tratamiento intimo femenino en los Clean Awards 2020. Por la sensibilidad registrada en los cambios estacionales es clave para el equilibrio genital y evitar infecciones por los factores externos a través de un cuidado orgánico. Jabón íntimo (sin detergente: elaborado con un derivado de azúcar de coco, con hidrato de rosa damascena, aceite de caléndula y manzanilla). Serum vaginal y el nuevo premiado como Mejor LubricanteNatural 2022 en los Clean Awards. (Composición compatible con látex y silicona, compuesto de hidrolato de lavanda, aloe vera, glicerina y aceite de girasol, caléndula y estracto de malva,). Certificado: Bio.inspecta. BioVidasana. Sin agua añadida, aplicando las propiedades medicinales de plantas y aceites esenciales. Con aceites vegetales ecológicos de primera presión en frío. Con aceites esenciales, hidrolatos de flores y extractos de plantas ecológicos. Sin sustancias químicas tóxicas para el organismo. Sin perfumes sintéticos, el olor proviene de los componentes naturales que integran cada producto. No testada en animales. Sin siliconas, vaselinas, PEGs, ni otros residuos del petróleo. www.Munnah.es

4. Omamori Talisma de Belleza. Desde lo más recóndito y semiárido de África, el Elixir del Desierto es un cóctel compuesto de los principios activos rescatados de tesoros extraídos de árboles y plantas que consiguen crecer en condiciones extremas y ayudan a contener la desertificación de esas regiones. El aceite de Argán (Marruecos), rico en ácido oleico, linoleico y en vitamina E, antioxidante y anti-age. El aceite del Dátil del desierto (regiones del Sahel), extraído de la palmera datilera es rico en Omega 6, Omega 9, fitoesteroles, vitamina E y A, y otorga un poder emoliente, regenerador y nutritivo. El aceite de Mongongo o Manketti crece entre las dunas y los bosques del desierto de Kalahari, extraído de la almendra de la fruta del árbol que llega a medir unos 20 metros de altura, es rico en ácido alpha eleostearico, Omega 6 y vitamina E. Mantiene la barrera cutánea creando un protector a la dermis, repara el tejido (para pieles atópicas). El Melón de Kalahari, (entre África del Sur, Namibia y Botswana) con la pulpa de color verde-amarillento y sabor amargo, con propiedades antioxidantes regenerantes y suavizantes. www.latiendadeomamori.com

5. Albalab Bio: Cornisa Cantábrica, rica reserva de la biosfera con especies autóctonas. Objetivo: Uso de plantas autóctonas para crear productos naturales ecológicos sostenibles. 35 años de experiencia ( fitoterapia, homeopatía, dermocosmética y cosmetología). Cada producto se completa con aceites, extractos vegetales y aceites esenciales. Vitamina C, ácido ferúlico o el retinol". Componentes base: • Silicio orgánico. Combinan los extractos de cola de caballo y romero con el monometylsilanetriol para que la asimilación del silicio sea + efectiva, • Savia de abedul: Vitamina A circulación sanguínea, hidrata, trata las manchas y regenera celularmente por la vitamina B3 y C • Kuzu: propiedades nutritivas, antioxidantes, antiglicación sobre el sistema nervioso: restaura el equilibrio del microbioma en piel grasa • Agua de Mar: Su porcentaje mineral, ayuda a eliminar exceso de grasa y toxinas.• Formulación con aval científico que potencia su efectividad por vitaminas A, B3, C ( liposomada) y E, el calmante bisabolol y el ácido hialurónico de distintos pesos moleculares, retiene 20 veces su peso en agua. la azeloglicina, a partir del ácido azelaico y de la glicina; Extracto de Noni tratado biotecnológicamente, Antioxidante, cicatrizante, antinflamatorio: prevención del acné, sebo-regulador y antifúngico https://www.albalab.es/

6.ACENE es un sello de garantía ecológica de control y certificación de cosmética e higiene natural, ecológica y vegana, que ofrece a fabricantes, artesanos y marcas de cosmética ecológica obtener ese sello que garantice la calidad orgánica de sus productos en un mundo cada vez invadido por los químicos. Verifican los procesos de fabricación y materias primas. Por ello se necesita una herramienta eficaz que distinga en un mercado único y marque la diferencia reconociendo mediante estos distintivos, la calidad de los productos siguiendo los estándares, protocolos, normas, criterios y su seguimiento final donde la marca cumpla con todos esos requisitos. Al no existir una regulación estricta para la cosmética natural/orgánica, ecológica/bio y vegana, cada certificadora ha creado su estándar y norma particular para ayudar a los consumidores y garantizar que los productos con estos sellos den una mejor transparencia. Expertos en sostenibilidad de 42 universidades españolas valoran el impacto positivo sobre el medioambiente de los productos certificados con Acene con un 8.0 sobre 10 puntos. Máxima valoración de una certificadora en España https://acenecertificacion.com/

Combinación perfecta entre cultura, armonía y sostenibilidad

En las ciudades inteligentes están de moda espacios que creen armonía. Ese es el caso del hotel boutique de H10 en plena Gran Vía de Madrid que se presenta como un elixir para serenar la mente en medio de un ambiente que combina elementos clásicos con otros más actuales. Puedes disfrutar de su biblioteca que invita al relax mientras saboreas un café de caramelo y Frambuesa o Menta (dato que se suma a su cocina dietética). Agradables sensaciones creadas en un entorno que sigue las normas de seguridad incluyendo sistemas de purificación del aire. Las habitaciones proponen 5 tipos de almohadas: cervical, tacto, pluma, látex, active y firmeza y destacada es su conciencia sostenible: eliminan los envases de un solo uso de plástico por alternativas biodegradables, reciclan residuos diariamente y se invita al consumo responsable de agua. www.hotelh10villadelareina.com