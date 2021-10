Coonic se convierte en la primera agencia de comunicación española con división especializada en One Health

La agencia de comunicación, marketing y contenidos, que lleva 25 años ofreciendo sus servicios en todo lo relacionado con la salud de las personas, los animales y el respeto al medio ambiente, se convierte en pionera en España a la hora de integrar el concepto One Health en sus clientes Coonic acaba de convertirse en la primera agencia de comunicación y marketing de España que integra la filosofía One Health en el propósito y comunicación de las marcas. Gracias a su experiencia entorno a la salud en todos los ámbitos: salud humana, salud de los animales y salud del medio ambiente, se decide a potenciar su compromiso a través de una nueva división en la compañía en la que no solo integrará los clientes relacionados o interesados en promover el enfoque One Health, sino que también impulsará distintas iniciativas internas y externas para concienciar sobre ello.

One Health es una iniciativa global creada en los años 60 e integrada para garantizar un enfoque holístico para hacer frente a las amenazas para la salud de los animales, los seres humanos, las plantas y su entorno compartido. El concepto básico es que, si no se tienen personas sanas, animales sanos y un planeta sano, no se puede garantizar la salubridad de quienes lo habitan. “Realmente existe sólo una salud” es el concepto que potencian.

Los expertos calculan que el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en personas son de origen animal. Por ello, en abril de este año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se comprometieron a fortalecer la coordinación multisectorial y los esfuerzos para combatir las amenazas para la salud pública derivadas de las interacciones entre humanos, animales y medio ambiente.

Con motivo de la celebración del 25º aniversario de la agencia, Coonic reafirma su compromiso con la salud del Planeta con esta nueva división especializada en One Health gracias a la experiencia adquirida en todo lo relacionado con la salud, además a través de campañas de éxito como el reciente #MovimientoOneHealth junto a MSD Animal Health. Una campaña que logró un amplio alcance y que unió a la farmacéutica, veterinarios y médicos para concienciar sobre la necesidad de cuidar de esa única salud.

Iniciativas Coonic para impulsar un Planeta mejor para todos

Así, a lo largo de los próximos meses y con una clara intención de continuidad, Coonic impulsará desde su nueva división distintas iniciativas con el objetivo de visibilizar el concepto One Health ante la sociedad y concienciar de la importancia que tiene para garantizar la salud de todos. Para ello, la idea es involucrar a sus empleados y a diferentes stakeholders en impulsar esfuerzos en torno a un bien común, One Health, y con el fomento de su integración en las estrategias y acciones de RSC de cualquier compañía u organismos.

Para Jesús Alloza, CEO de Coonic: “Estamos muy orgullosos de convertirnos en la primera agencia One Health, porque implica que estamos plenamente comprometidos con la salud en todos los ámbitos. Contamos con una gran experiencia en el mundo de la salud y creemos en esta filosofía porque es la que permite integrar e interrelacionarlas a todas. Ya hemos podido experimentar en los últimos dos años la pandemia provocada por no darle importancia a la salud animal, y que ha terminado por afectar mortalmente a los humanos”. Y concluye: “Se trata de mostrar nuestro compromiso con la salud del Planeta con hechos, no solamente con intenciones”.

Según una investigación de escucha activa en redes sociales realizada por Coonic, desde enero de 2020 se han registrado más de 6.000 tuits en referencia a One Health, en su mayoría desde perfiles de profesionales veterinarios, asociaciones e instituciones y varios medios del sector. Desde el año pasado al actual, el aumento de conversaciones respecto al tema ha aumentado en más del 41% en el mundo Internet.

25 años ofreciendo servicios relacionados con el mundo de la salud

A lo largo de este cuarto de siglo, asentada como una de las principales agencias de comunicación, marketing y contenidos de nuestro país, han sido muchas las experiencias relacionadas con el mundo One Health. En el ámbito del medio ambiente, Coonic ha ofrecido servicios a algunas de las ramas más comprometidas de Telefónica, como Telefónica RC y Sostenibilidad, los Ability Awards o Fundación Telefónica; así como con otras fundaciones, como Fundación Eroski o Fundación Imaginarium. Y, más recientemente, para el Forest Stewardship Council (FSC), organización global sin ánimo de lucro dedicada a promover la gestión forestal responsable en todo el mundo, o LIMASA, líder en el sector de los servicios integrales de limpieza y mantenimiento.

En cuanto a salud animal, la consultora trabaja desde hace años con MSD Animal Health de la mano de quien ha realizado su última campaña de difusión sobre el #MovimientoOneHealth. Coonic también trabaja con empresas comprometidas con el bienestar animal, como Kiwoko o PROVACUNO, la interprofesional de la carne de vacuno, en su empeño por alcanzar el Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050.

Coonic acumula expertise con grupos hospitalarios como Viamed Salud, Hospitales Nisa o Grupo Recoletas; con mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, como Fraternidad-Muprespa, Unión de Mutuas o Mutua Montañesa; o con compañías especializadas en el mundo de la salud, como Clínica Baviera o Vital Dent.