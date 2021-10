La Llorona ofrece un viaje gastronómico a México con su pambazo Emprendedores de Hoy

Algunos restaurantes no siguen las recetas originales y no usan los ingredientes tradicionales a la hora de adaptar comidas propias de otra cultura como la mexicana. Pero siempre se pueden encontrar excepciones.

Por esta razón, nace el restaurante La Llorona Mexican Food Experience de Linares, el cual promete un viaje a México a través de su comida.

Este es muy destacado en Linares por su gran variedad de productos, calidad y amable atención. Asimismo, esta temporada presenta el pambazo, un emparedado propio de Xalapa, Veracruz, que ha causado furor en las redes sociales de este local. Esto se debe a su sabor perfecto gracias al chile guajillo y al cerdo con patatas, que son los protagonistas.

Pan, salsa y creatividad se unen en un plato Los pambazos son un plato ideal para cualquier ocasión como una comida de domingo, un encuentro familiar numeroso o una tarde con amigos. Asimismo, estas también se pueden degustar tanto en el local de La Llorona como en casa con el pedido a domicilio.

La receta de pambazo tradicional se realiza con sofrito de cebolla, al que se le agrega el chorizo y, cuando está en su punto, se le añaden las patatas cocidas en trocitos.Este relleno clásico de los pambazos puede variar con pollo o carne, a solicitud del cliente. A pesar de esto, en cualquiera de los casos, la salsa que baña el pan antes de pasar por la sartén, es el ingrediente estrella que no puede faltar. Esta salsa está hecha con chile guajillo, chile ancho, ajo y cebolla y, en este caso, no es picante.

Una vez armado el pambazo, se corona con lechuga, crema y la salsa de tomates verdes. Este plato típico veracruzano, también muy popular en la Ciudad de México, es aclamado por todos los amantes de la comida mexicana.

La Llorona: cultura gastronómica mexicana en Linares En las redes sociales, como Facebook e Instagram, el pambazo ha recibido excelentes calificaciones y sigue ganando cada día más seguidores, interesados en conocer la increíble variedad de la cocina mexicana.

Además del pambazo, también ofrece muchos otros platos mexicanos como los burritos, quesadillas, tacos, nachos o enchiladas, entre otras recetas realizadas con los ingredientes y pasos tradicionales. De esta forma, todas las personas podrán probar comida real propia de México.

También cabe destacar que este restaurante ofrece pedidos a domicilio, garantizando rapidez y comida de calidad.

La Llorona recibirá, con el mejor trato, a las personas que decidan probar el sabor, cultura y tradición mexicana en Linares, Jaén. Las personas interesadas en conocer más sobre esta comida pueden entrar en su página web y acceder a su carta gastronómica.

