Algunos datos que ayudarán a vender, por Luis Monge Malo

El universo tiene 13.800 millones de años. Eso significa que si pudieras encajar la vida del universo en un calendario de 12 meses, los humanos existimos desde hace 11 minutos.

Eso es en todos los humanos. Desde el primer cavernícola hasta el último bebé.

Tu existencia, siendo optimistas respecto a tu longevidad, 2 segundos.

Pasó más tiempo desde la aparición del primer dinosaurio hasta la extinción del último tyrannosaurus rex, que desde el nacimiento de Cleopatra hasta la llegada del hombre a la Luna.

En concreto, 160 millones de años más.

Existen más átomos en un grano de arena, que granos de arena en una playa. Pero existen más estrellas en el cielo, que átomos en una playa.

Reflexiona esa última, anda.

A uno de los últimos clientes que he conseguido para entradium le gustó tanto lo que le ofrecí que me preguntó que por qué no le había contactado antes. Cuando revisé el CRM vi que había hablado con él por teléfono en 4 ocasiones, le había visto 2 veces en persona en ferias y le habíamos enviado 13 emails.

Espero que te sientas pequeño, porque lo eres.

Diminuto hasta el ridículo.

Para cuando tú ya llevas tiempo con la sensación de que estás siendo pesado, tu cliente potencial se empieza a enterar de tu existencia.

Incluso si eso implica rechazos con malas formas. Qué quieres que te diga, todo el mundo tiene un mal día, y ni siquiera eso permanece en la memoria.

Ojalá los vendedores tuviéramos una décima parte del impacto que creemos tener.

No tengas miedo a llamar a esa empresa tan grande ni de insistir por enésima vez.

No estás quemando ninguna oportunidad, no te flipes. No tienes esa capacidad de permanecer en la memoria de la gente.

Y si la tienes, estás perdiendo el tiempo. Ve a Coca-Cola. Estarán encantados de pagarte cientos de millones para que te conviertas en su imagen.

No, lo que ocurrirá si llamas a esa empresa tan grande o les insistes por enésima vez es que para el lunes tendrán un borroso recuerdo de tu llamada y para el miércoles volverás a ser un completo desconocido.

100% asegurado, garantía de devolución.

En Ventas y Birras, hablé con Antonio Cantalapiedra, de nuevo.

Hablamos de lo acomplejados que estamos los españoles, de lo horrible que es la burocracia y de otras muchas cosas que nada tienen que ver con las ventas. Porque también eso es necesario de vez en cuando.

Acerca de Luis Monge Malo, formador comercial Luis Monge Malo es un ingeniero que ama las ventas. Según sus propias palabras: “Cada semana me doy cuenta de lo idiota que era hace una semana. Así que imagina a cuánto asciende el nivel de estupidez si echo la vista atrás 12 años, que es cuando empecé. Por aquel entonces era tan idiota que pensaba que para vender más necesitaba mejorar mi producto”. Ahora, Luis Monge Malo, cada día envía un email en el que cuenta un consejo de ventas. Día que estás fuera, consejo que te pierdes, constata. Es posible apuntarse con un clic aquí.