Ayurveda Medicina Natural brinda sesiones sobre el tratamiento preconcepcional para prepararse ante la concepción de un bebé

18 de octubre de 2021

Actualmente, muchas personas recurren a la medicina tradicional y alternativa de la India, también conocida como medicina ayurvédica, dado que trata enfermedades y logra la preparación física y mental del cuerpo para sucesos tales como el embarazo y su concepción. En este último aspecto, cobra relevancia el tratamiento preconcepcional ayurvédico, que prepara tanto a hombres como a mujeres para la concepción y la paternidad. La naturópata Lola Peña, especializada en ginecología y obstetricia desde el punto de vista ayurvédico, ofrece estos tratamientos desde su empresa Ayurveda Medicina Natural en Granada, dedicada exclusivamente a la medicina tradicional india.

Tratamientos preconcepcionales ayurvédicos En la medicina tradicional India, se le presta mucha atención a los tejidos reproductores tanto de hombres como de mujeres. En léxico ayurvédico, el término shukra se utiliza para describir estos tejidos, es decir, tanto el semen como el óvulo, los cuales contienen la esencia del cuerpo necesaria para la concepción. Los tratamientos preconcepcionales son procedimientos que buscan que la pareja se prepare para equilibrarse a nivel físico y mental con el objetivo de garantizar una calidad excepcional en los óvulos y el semen, para que el bebé se desarrolle y crezca de la manera más saludable posible.

Es igual de importante que tanto el hombre como la mujer mantengan su shukra saludable, algo que por lo general muchas parejas no toman en cuenta. No obstante, Lola Peña puede orientar a quienes quieren concebir un bebé para hacerlo de forma efectiva, basada en sus amplios conocimientos sobre la medicina ayurveda.

¿En qué consisten los tratamientos preconcepcionales ayurvédicos? El tratamiento preconcepcional que tiene la medicina ayurvédica es muy preciso y consiste, en primer lugar, en la limpieza física, haciendo énfasis en una buena alimentación, el cuidado del sistema digestivo y la limpieza de toxinas del cuerpo. Estos métodos también se centran en el equilibrio mental y emocional, que abarca el correcto manejo del estrés, las preocupaciones, los miedos, etc. En este sentido, se llevan a cabo técnicas de meditación y respiración con el objetivo de relajar el sistema y favorecer una energía positiva y de bienestar adecuada para recibir al bebé. En último lugar, se recomienda reforzar el sistema reproductor mediante verduras, dátiles y suplementos naturales ayurvédicos como la ashwagandha o el shatavari.

Todo esto se puede lograr con la ayuda de Lola Peña, que atiende a las parejas interesadas en esta forma de medicina tradicional para prepararse ante la llegada del nuevo ser. Actualmente, la experta ofrece consultas presenciales en Granada, pero también se puede acceder a sus servicios a través de su web, desde donde atiende a pacientes de más de 20 países alrededor del mundo.

