¿Qué tener en cuenta a la hora de elegir el mejor colegio de Málaga? El Atabal entre las mejores opciones Comunicae

lunes, 18 de octubre de 2021, 13:38 h (CET) Sin apenas ser conscientes, el pequeño de la casa ya ha cumplido tres años y en unos meses empezará a ir al colegio Elegir entre los mejores colegios de Málaga, es una decisión importante y a veces nada sencilla.

Es difícil escoger centro ante la amplia oferta educativa que existe: ¿concertado?, ¿público o privado? ¿bilingüe? ¿cercano a la vivienda o trabajo?

La búsqueda y selección de colegio es una experiencia que los padres viven muy intensamente ya que se siente como una enorme responsabilidad, que marcará el futuro de sus hijos.

Las jornadas de puertas abiertas, sean virtuales o no, son de gran ayuda para elegir entre los mejores colegios de Málaga, pero es importante responder a algunas preguntas antes de tomar una decisión.

Proyecto educativo del centro. Conocer qué método de aprendizaje utilizan y si tienen alguna orientación pedagógica en concreto. Además, es de gran utilidad tener referencias sobre los puntos fuertes del colegio: como si destaca por su formación musical, nuevas tecnologías, deportes etc.

Trato familiar e individualizado: Es importante que el centro educativo que se elija ofrezca un trato cercano a sus alumnos, conociendo y tratando cada caso en particular, de este modo, el alumno tendrá mejor cubiertas sus necesidades educativas.

Instalaciones con las que cuenta. Hay que tener en cuenta las herramientas con las que cuenta tales como nuevas tecnologías, como ordenadores y pizarras electrónicas, con las que el niño va a crecer y serán determinantes para su futuro. Así como si cuenta con aulas específicas de apoyo a niños que lo puedan necesitar.

Servicio comedor. Uno de los puntos más importantes para la familia es si cuenta con comedor, y si es así, que tipo de comida ofrecen, si cuentan con cocina propia o si por el contrario lo prepara una empresa externa.

Los centros concertados en Málaga, cuentan con un muy buen nivel académico y suelen ofrecer comodidad al impartir todas las etapas de la educación, desde infantil hasta bachillerato. Optar por un colegio concertado, es una buena opción, y entre las opciones de colegios concertados en Málaga, El Atabal, es claro ganador. El Colegio El Atabal es sinónimo de 50 años educando en valores.

Imparte las etapas completas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, en una superficie de 6.000 M2 que reúne un total de 27 aulas, además de laboratorio, biblioteca, taller de tecnología, aula de informática y gimnasio entre otras.

El Atabal, con más de 600 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria y un extraordinario equipo docente con cerca de 40 profesionales se ha convertido actualmente en uno de los mejores colegios de Málaga.

A lo largo de estos más de 50 años de vida, el Colegio El Atabal, ha mantenido una pedagogía activa con una metodología que apuesta por los idiomas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.