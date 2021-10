La fantasía y el folklore andino vuelven a cobrar fuerza en 'El secreto oculto de los Andes III – Cuchimilcos' Comunicae

lunes, 18 de octubre de 2021, 13:26 h (CET) La autora Pilarica regresa con esta nueva entrega de la saga ambientada en el encantador y misterioso mundo de los Andes Las aventuras de Helébora y Joaquín Salgado continúan en El secreto oculto de los Andes III – Cuchimilcos (editorial Caligrama), la tercera entrega de la saga de la escritora Pilarica.

La autora vuelve a sumergir a los lectores en esta apasionante historia ambientada en el pueblo de Cuchimilcos, escondido en la zona más recóndita de los Andes peruanos. La novela comienza con la marcha de los trabajadores de la hacienda de los Salgado y sus familias a Cuchimilcos, ese pueblo perdido y alejado de la civilización donde se encuentra Joaquín, hijo de los señores de la hacienda. Durante el trayecto, todos ellos se enfrentarán a la maldad que habita en esos parajes, y deberán seguir haciéndolo cuando se instalen finalmente en el pueblo y se den cuenta de que, en esa batalla entre el bien y el mal, lo mejor es mantenerse unidos.

"El secreto oculto de los Andes III – Cuchimilcos es un grito, un despertar, un mañana con un destape de incógnitas y preguntas. La historia está ambientada en la cadena de montañas andinas en Perú, ilustrada con retazos de mitología andina, creencias ancestrales y sobre todo con el secreto más custodiado de los Andes: las muñecas Chancay y sus protecciones, que serán el hilo conductor de esta saga".

Pilarica vuelve a contar con Helébora y Joaquín Salgado, los protagonistas de los dos tomos anteriores, El secreto oculto de los Andes – La aparición y El secreto oculto de los Andes II – La prueba de fuego, para narrar la continuación de la historia de un pueblo plagado de leyendas, magias y profecías. En este volumen, los lectores podrán comprobar la evolución de los personajes en una etapa mucho más madura en la que ser padres los ayudará a no dejarse engañar por el mal que los acecha.

El secreto oculto de los Andes III – Cuchimilcos se enfoca sobre todo en la vida de los habitantes del pueblo de Cuchimilcos en todas sus facetas, desde las acciones más cotidianas, hasta las emociones que los embargan ante sus actos.

La belleza y la peculiaridad que ofrecen la novela se aprecian en la capacidad que tiene la escritora para construir un relato dotado de realismo y onirismo, donde la magia, el folklore y la fantasía son las claves para relatar una lucha entre el bien y el mal que se entrelazan para ofrecer una ambientación muy descriptiva y estudiada.

"A lo largo de mi vida, he leído, me he empapado sobre la historia de mi país que es muy rica y variada. Muchas veces me he dicho: “las palabras endulzan, las palabras encandilan y a mí la historia de mis ancestros me fascina”. Tuve el privilegio de haber nacido en Perú, tierra de ensueño y civilizaciones perdidas […]".

La narrativa de Pilarica, tan natural y directa, busca analizar la historia de las antiguas civilizaciones perdidas de Perú e intentar transmitírsela a los lectores. Con un velo de nostalgia, la autora recuerda a través de sus novelas sus raíces para no olvidar nunca de dónde viene.

"Muchas veces la nostalgia trastoca nuestro espíritu. Cuando estamos lejos de nuestro país, un pedazo de nosotros añora la tierra que nos vio nacer. Plasmar mis historias en páginas ceñidas de exaltación, entrega y sacrificio mantuvieron aún latente ese amor y apego por lo mío. Pienso que el lector se identificará con mis relatos. El libro está ingeniosamente tejido con narraciones muy variadas y enternecedoras, entrelazadas las unas con las otras".

Sin duda, este nuevo volumen esconde en su interior una historia enternecedora, dulce y fascinante que los lectores no podrán dejar de leer.

La novela de Pilarica ya está disponible en librerías para aquellos ávidos lectores que estén interesados en otras culturas y en las historias ambientadas en tierras lejanas y misteriosas.

