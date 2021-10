Cristian Larrosa nominado a los Hollywood Music In Media Awards con su canción 'Un Minuto Más' Comunicae

lunes, 18 de octubre de 2021, 11:58 h (CET) El músico y empresario argentino radicado en Madrid es nominado al prestigioso premio estadounidense en la categoría Latin con el primer single de su último disco Los Hollywood Music In Media Awards , o HMMA por sus siglas, son una organización con base en Hollywood, California que premia la música original en medios visuales incluyendo videos musicales, junto a sus interpretaciones y composiciones musicales.

Se consideran cómo una antesala para otros premios clave de la industria del entretenimiento y sobre todo musical, que se entregan meses después cómo los premios Grammy® americanos o los premios Oscar®.

Con mucha alegría, Cristian recibió la noticia de la nominación en la categoría Latin con la canción “Un Minuto Más” interpretada junto al músico y compositor español Miguel Tena, la cual fuera carta de presentación de su último disco “M.A.P.A. (Los Mejores Amantes, Los Peores Amigos)". Escrita por ambos artistas , “Un Minuto Más” es una balada elegante y prolija, con aires a las power ballads de los 90, con una composición directa y un sonido sólido, trabajado por galardonados productores, músicos e ingenieros que suman un total de 17 premios Latin Grammy® entre todos.

Cristian anunció la nominación en sus redes sociales agradeciendo a los productores, músicos y realizadores, además de mencionar que este era su primer reconocimiento cómo artista ya que anteriormente ha sido galardonado con su sello discográfico Rose Records de Larrosa Music, con el Latin Grammy® y HMMA Awards durante el 2020: “Gracias a la Academia HMMA por este reconocimiento. Es el primero que obtengo cómo artista, con una carrera independiente, desde una compañía propia, con canciones que hoy no tienen lugar en los charts ni en las playlists, pero sí en el gusto de mucha gente.”

Entre los artistas ganadores más emblemáticos se encuentran John Legend, Justin Timberlake, Earth Wind & Fire, Max Ritcher, Quincy Jones, Shawn Stockman de Boyz II Men, Lady Gaga, Mark Ronson y muchos más junto a grandes compositores de bandas sonoras y supervisores musicales del mundo audiovisual.

