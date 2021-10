5 reglas de oro para conseguir cero desperdicio alimentario Comunicae

lunes, 18 de octubre de 2021, 10:38 h (CET) Con motivo del Día Mundial de la Alimentación promovido por la ONU y FAO, y la aprobación del anteproyecto de Ley contra el desperdicio alimentario. Phenix propone las claves esenciales para sumarnos al movimiento 0 desperdicio y a la alimentación sostenible Según datos de la FAO, actualmente hay más de 800 millones de personas en el mundo que pasan hambre, y 1.600 millones de personas que tienen problemas de nutrición. Sin embargo, toneladas de alimentos se desperdician pudiendo salvarse de forma fácil y rápida.

En este sentido, el Gobierno de España acaba de aprobar un anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario y empezar a actuar cuanto antes para remediar este problema en todo el proceso de la cadena alimentaria.

Asimismo, Phenix, la startup que actúa contra el desperdicio en 5 países y en las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante, cada día salva 150.000 raciones de comida gracias a sus soluciones humanas y digitales. La más conocida de ellas: su app antidesperdicio con la que supermercados, fruterías y todo tipo de comercios pueden vender su excedente alimentario del día con descuentos en forma de cestas sorpresa. Pero también ofrecen otras soluciones con las que reducir el desperdicio a cero como la donación de excedente a asociaciones y entidades benéficas.

Phenix lidera el movimiento contra el desperdicio para salvar alimentos y contribuye a la lucha contra el hambre y el medioambiente. Para sumarse a esta iniciativa, propone cinco claves muy eficaces:

Pasarse a una dieta saludable y sostenible, y poner en marcha la cocina de aprovechamiento. Consultar recetas de trash-cooking o cocina de aprovechamiento que ayuden a no desperdiciar ni una miga, y ser responsable con el medio ambiente y las personas que no tienen tantos recursos. Preparar un menú semanal y elaborar una lista solo con los elementos que se necesiten. Apostar por productores locales, productos frescos y prepara un menú. De esta forma, se aprovecharán al máximo los alimentos y se evitará comprar de forma impulsiva. Revisar y limpiar la nevera una vez a la semana. Colocar siempre los alimentos frescos delante y ordenar por fecha de caducidad entendiendo el etiquetado entre caducidad o consumir preferentemente. Salvar el excedente de comida de los comercios que se tienen cerca. Hay muchos establecimientos desde supermercados a restaurantes que ofrecen excedente de comida a precios reducidos. Informarse de cómo adquirirlos. Phenix es una de las principales app anti desperdicio que ofrece cestas sorpresas de alimentos, y asesora a profesionales de todos los sectores para reducir su desperdicio al mínimo con soluciones tecnológicas. Concienciar a los hijos, familia y amigos de lo sencillo que es reducir el desperdicio. Compartir, aprovechar y congelar antes de tirar. Darle una oportunidad a los restos y disfrutar sabiendo que se está aportando un granito de arena para reducir emisiones de C02. Acerca de Phenix

Phenix es una startup que propone soluciones tecnológicas para actuar contra el desperdicio alimentario. Con presencia en 5 países (Francia, Portugal, Italia, Bélgica y España) está formada por un equipo de más de 200 personas comprometidas con la lucha contra el desperdicio.

Cada día se salvan 150.000 raciones de comida, gracias a diferentes soluciones humanas y digitales como: la donación de excedentes a asociaciones y entidades benéficas, concienciación a profesionales del sector, y la App Phenix, gratuita tanto para iOS como Android, que conecta el excedente de 10.000 comercios colaboradores con más de 2,5 millones de usuarios. https://app.adjust.com/4fn9nq9

Desde 2020, Phenix está presente en diferentes ciudades de España como: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, Palma de Mallorca y Alicante.

