Reparaciones de iPhone con componentes de máxima calidad de la mano de AlexPhone

sábado, 16 de octubre de 2021, 09:36 h (CET)

Debido al protagonismo que tienen los dispositivos móviles hoy en día, en el momento en que uno de ellos presenta algún problema es fundamental contar con profesionales expertos que puedan solucionar el problema con éxito.

Como una de las empresas líderes en el mercado de la compra y venta de iPhone reacondicionados en España, la empresa AlexPhone ha marcado también una pauta en las reparaciones con componentes de máxima calidad para satisfacer las necesidades de sus clientes y garantizar su fidelidad, gracias a su buen servicio.

Alargar la vida útil de los dispositivos Para asegurar el éxito en los arreglos de los dispositivos, ya sean móviles, ordenadores y tabletas de la empresa Apple, AlexPhone trabaja con la colaboración de proveedores de los componentes que están a la par de sus exigencias de la empresa en materia de los repuestos para los equipos. Por ese motivo, la empresa española ha elegido a 4Phones como aliada para que entregue la materia prima con componentes de la mejor calidad y se puedan hacer las reparaciones correspondientes, alargando así la vida útil de los aparatos de los usuarios.

Con 12 años de éxito en el ámbito de la importación y distribución de repuestos de móviles, 4Phones se constituye como una empresa de alta reputación en el mercado europeo. Su marca se ha expandido no solo en todo el territorio español, sino también en Alemania, Bélgica y Países Bajos, donde está su centro principal de operaciones.

Servicio y soluciones de máxima calidad Este tipo de vínculos, con empresas como 4Phones, permiten que AlexPhone tenga mayor credibilidad y siga adelante en su intención de luchar contra la obsolescencia programada que, en los teléfonos que no son reacondicionados, delimitan su vida a dos años, aproximadamente.

Con intervención en los equipos y el uso de repuestos de calidad, la vida útil de los productos puede extenderse. Esto tiene una huella positiva en el medio ambiente que promueve la adquisición de hábitos de consumo menos invasivos con el planeta y evita que los celulares desechados terminen en los cajones de las mesas de noche o incrementando los niveles de contaminación.

AlexPhone fortalece su convicción en el cuidado del ambiente, mientras sigue ofreciendo soluciones de la más alta calidad a los clientes. Sumando interesados a la postura de adquirir dispositivos reacondicionados, ofrece teléfonos con la misma calidad de servicio que uno nuevo y con garantía de dos años, a precios más bajos y con la posibilidad de ser pagados a plazos.

