Seinon impulsa un programa de cuatro webinars con expertos en gestión eficiente de energía

viernes, 15 de octubre de 2021, 19:47 h (CET) Vuelve el ciclo ‘#Seinonline’ en el que profesionales de distintos ámbitos hablarán de sostenibilidad y ahorro energético en sectores como el transporte marítimo o el hotelero. Otras charlas estarán centradas en energía solar fotovoltaica y en los fondos europeos Next Generation El espacio dedicado a la gestión eficiente y descarbonización de la energía impulsado por Seinon vuelve este otoño cargado de encuentros en los que participarán empresas y profesionales expertos en medio ambiente, sostenibilidad y gestión energética. El ciclo de webinars ‘#Seinonline’ ha anunciado ya su programa para los próximos meses e incluye cuatro entrevistas virtuales en las que se abordará el ahorro energético desde distintas perspectivas.

El primer webinar tendrá lugar el miércoles 20 de octubre a las 16.00 horas y estará centrado en el sector turístico, más concretamente en el hotelero. Este ámbito ha sido uno de los que más fuertemente ha golpeado la pandemia. No obstante, la complejidad de sus instalaciones en cuanto a demanda energética ha hecho que los responsables no hayan detenido la implantación de mejoras. En el webinar estará presente Ingrid de la Fuente, de Meliá Hotels Internacional, que dará a conocer las medidas implementadas en este último año, sus resultados, su estrategia de medidas de ahorro energético, así como su forma de controlar y digitalizar el enorme parque de infraestructuras compuesto por más de 370 hoteles en 40 países.

El segundo evento del programa ‘#Seinonline’ tendrá lugar el 10 de noviembre a las 16.00 horas y versará sobre los fondos para la recuperación de la Unión Europea, Next Generation EU . Una de las líneas fundamentales de estas subvenciones es la mejora de la eficiencia energética de las empresas, para poder cumplir con los objetivos de descarbonización y atenuación de la emergencia debida al cambio climático. Durante el webinar dos especialistas con más de 12 años de experiencia en consecución de ayudas públicas para la innovación explicarán qué pasos se deben seguir para conseguir este tipo de apoyos. Los ponentes serán el socio director y el responsable técnico de Serqua Eficiencia Energética, Andrés Serrano y Joaquin Rodriguez, respectivamente.

El tercer evento programado para este otoño se celebrará el 24 de noviembre a las 16.00 horas y abordará la gestión eficiente de la energía en el sector marítimo. En este caso, el responsable de transición energética de Baleària, Javier Cervera, será el invitado que contará los planes de la compañía para mejorar su gestión energética, acciones acometidas para reducir sus emisiones y qué medidas de ahorro energético han implementado y con qué resultados.

El ciclo programado hasta ahora lo cerrará Eugenio García-Calderón, CEO de Light for Humanity, el 19 de enero de 2022 a las 16.00 horas. En esta sesión se analizará si es rentable instalar baterías para almacenar la energía solar de nuestros paneles fotovoltaicos. En los últimos tiempos, el precio de las baterías de litio ha disminuido lo suficiente como para que sea interesante combinar la energía solar con una solución de almacenamiento. Durante el webinar, el experto explicará qué tipo de instalaciones son las más adecuadas, cuál puede ser su ahorro potencial, cuál es la vida útil de las baterías, su complejidad en el mantenimiento y operación, y si puede llegar a compensar desconectarse de la red eléctrica.

La inscripción en los cuatro webinars programados puede realizarse desde los siguientes enlaces:

Gestión eficiente de la energía en el sector hotelero. Buenas prácticas en Meliá Hotels. 20 de octubre 2021 – 16.00 horas

Enlace de inscripción: https://bit.ly/3j2kaIZ

Subvenciones Next Generation EU para eficiencia energética 10 de noviembre de 2021 – 16.00 horas

Enlace de inscripción: https://bit.ly/2YSdeYa

Gestión eficiente de la energía en el sector marítimo. Buenas prácticas en Baleària. 24 de noviembre de 2021 – 16.00 horas

Enlace de inscripción: https://bit.ly/3oXyDtC

Cómo hacer rentable una instalación solar fotovoltaica con baterías. 19 de enero de 2022 – 16.00 horas

Enlace de inscripción: https://bit.ly/2YOXAMV

Sobre Seinon

Seinon es una empresa tecnológica con sede en Elche que ha desarrollado un software especializado en ahorro energético para la gestión y control de electricidad, gas, agua, CO2, y otras variables. Entre sus clientes se encuentran gestores energéticos, facility managers, empresas de servicios energéticos, instaladores, etc., que controlan la energía en sectores tan dispares como agricultura, industria, hostelería, retail y administración pública en 10 países. Seinon nace con la vocación de facilitar y automatizar el control de la energía produciendo una disminución en la huella de carbono de las empresas a través de un uso eficiente de la misma, así como un decremento del gasto económico.

