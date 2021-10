El mercado del cannabis medicinal avanza en Europa Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 17:42 h (CET) El mercado del cannabis medicinal prevé alcanzar más de 3.100 millones de euros en los próximos cinco años según la consultora de estudios de mercado Prohibition Partners El mercado del cannabis medicinal prevé alcanzar más de 3.100 millones de euros en los próximos cinco años según la consultora de estudios de mercado Prohibition Partners.

En España ya se pueden comprar productos de CBD de forma legal, aunque todavía existen ciertas restricciones para su consumo humano. La industria ve lógico que España siga el camino de otros mercados como el Suizo, Americano o de Uk, permitiendo el uso del cannabis medicinal como suplemento alimenticio.

Las grandes marcas y las pequeñas empresas están invirtiendo cada vez más tiempo, esfuerzo y energía en desarrollar líneas de productos con CBD, como por ejemplo la conocida The Body Shop.

En los últimos años se han dado ciertos hitos relacionados con la industria del cannabis y que se han considerado como grandes primeros pasos para su regulación sobre el consumo totalmente legal:

Congreso del diálogo para el cannabis medicinal anunciado en 2021

El Congreso estudiará por primera vez una posible regulación del cannabis terapéutico tras la aprobación por el pleno de la Cámara Baja de una subcomisión ad hoc. Esta subcomisión tendrá como objeto "analizar experiencias de regulación del cannabis para uso medicinal" con la intención última de realizar un informe "sobre la evidencia científica existente" respecto a la cuestión.

El documento final será remitido al Gobierno "para que sea utilizado en la regulación del cannabis como uso médico en el Estado (...), dotando así a las y los pacientes de los mismos derechos y garantías que ya disfrutan miles de pacientes de otros países del entorno", según se lee la propuesta que realizó el PNV y a partir de la cual se ha creado la subcomisión.

CBD Legal en las Olimpiadas Tokyo 2021

En 2018, la Asociación Mundial Antidopaje eliminó el cannabidiol de su listado de sustancias prohibidas, pero por ahora, solo está permitido el CBD de los más de 400 cannabinoides conocidos.

El CBD es el único cannabinoide permitido y su uso entre los deportistas no es nuevo. En lugares donde su consumo es legal, como Estados Unidos, ligas como la NFL o la UFC permiten a sus jugadores utilizar este cannabinoide para reducir los efectos en el organismo de la práctica de estas disciplinas de alto impacto. Gracias a sus efectos antiinflamatorios y analgésicos, el CBD se ha convertido en una de las terapias de recuperación más populares entre los deportistas.



El mayor invernadero de rosas de España se pasa al cáñamo industrial

La localidad de Garray, en Soria, contaba con el mayor invernadero de rosas rojas de Europa. Recientemente ha sido comprado por el grupo empresarial estadounidense Full Moon, al que pertenece la empresa Ondara para convertirlo en un gran cultivo de cannabis medicinal.

En diciembre de 2020, la empresa solicitó la correspondiente licencia a la Agencia Española del Medicamento para poder empezar a trabajar con todas las garantías legales. En España, por ahora, es ilegal la venta de cannabis con fines medicinales, por lo que toda la producción está enfocada a la exportación a otros países europeos.



Canopy growth entra en España con una inversión de 200 millones de euros

Ya son varias las empresas extranjeras que han desembarcado en España en busca de una zona estratégica para su desarrollo en Europa.

Se ha visto estos últimos meses cómo Canopy Growth, a través de un fondo de inversión, ha adquirido por 200 millones de euros el laboratorio Alcaliber, especializado en el suministro de semillas de cáñamo; o como la americana Freedom Leaf invertía en terrenos de cultivo por valor de más de 4 millones de euros.

Continua aparición de empresas relacionadas con cannabis medicinal

No solo los grandes productores están buscando su oportunidad en este mercado, se puede ver ya cómo están surgiendo plataformas en internet especializadas en cannabidiol, como la tienda de CBD Hannapy, uno de los mayores marketplace de cannabis de Europa; o marcas como Santa Calma, una joven empresa española que busca proveer de productos de cannabidiol al segmento deportivo.



Lanzamiento del medicamento Epydiolex

El jueves 19 de abril de 2018, el comité asesor de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos recomendó la aprobación del primer medicamento que contiene cannabidiol (acrónimo CBD). Este es uno de los principios activos de la marihuana, un extracto preparado a partir de las inflorescencias y los tallos femeninos de la planta conocida botánicamente como Cannabis sativa.

El medicamento, comercializado con el nombre de Epidiolex, es fabricado por GW Pharmaceuticals, una empresa farmacéutica británica. Al ser la primera aprobación de la FDA para un fármaco cannabinoide derivado de una planta, ha generado un gran interés por parte de otras empresas que desean seguir su ejemplo.

¿Qué se puede esperar del mercado del cannabis en los próximos años?

No cabe duda de que el mercado del CBD está en constante aumento en Europa. De hecho, la ONU ha dado luz verde al cannabis medicinal en su último comunicado explicando sus propiedades terapéuticas y afirmando que no existen efectos secundarios significativos que puedan dificultar el uso habitual de este tipo de productos.

