Tratamientos con keratina, los más demandados en peluquerías, por REMBRANDT PELUQUEROS

viernes, 15 de octubre de 2021, 16:59 h (CET) ¿Quién no sueña con un cabello suave y brillante? Un tratamiento que realmente podría ayudar a realizar el sueño del alisado perfecto es la keratina. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras? ¿Funciona realmente? ¿Es adecuado para todos los tipos de cabello? Los tratamientos más demandados actualmente en las peluquerías en Madrid son el alisado con keratina y el lifting de pestañas

¿En qué consiste el alisado con Keratina?

Mantener un cabello sano y cuidado no es tarea fácil. Cada día, se somete el cabello al estrés y al fuerte calor de las planchas y rizadores o de los secadores de alta temperatura, que no hacen más que dañarlo. Para un cabello perfectamente liso, una alternativa a estas herramientas sería el conocido alisado con keratina, que como todo tiene sus ventajas e inconvenientes.

¿Qué es la keratina y cómo funciona?

La keratina es una sustancia que se encuentra en el cuerpo, especialmente en las uñas y el cabello. En este último, la keratina ayuda a hidratarlo y a mantenerlo más sano, dándole brillo y fuerza y regenerando las fibras capilares.

Sin embargo, es importante saber que la keratina ya presente en el cabello no lo alisa, por eso nació el tratamiento de alisado con keratina.

Para conocer mejor el proceso, hay que remontarse a los orígenes. Se originó en Brasil y luego se extendió gradualmente a Estados Unidos. Sin duda, hoy en día, el alisado con keratina es uno de los tratamientos más utilizados por los peluqueros profesionales de todo el mundo.

¿Cómo funciona? La keratina se aplica al cabello y ayuda a alisarlo y a reducir el encrespamiento.

¿En qué consiste el tratamiento?

Se consigue aplicando la proteína en todo el cabello, desde las raíces hasta las puntas. Una vez que todo el cabello está cubierto de keratina, se "sella" con una plancha profesional hasta que esté completamente liso. Sin embargo, es importante señalar cuáles son las ventajas y los inconvenientes, ya que este tipo de tratamiento no se adapta a todos los tipos de cabello.

¿Qué ventajas tiene el alisado de keratina?

No se puede negar que el alisado con keratina es una de las mejores opciones para conseguir un cabello liso sin maltratarlo en exceso. ¿Cuáles son los beneficios?

Nutre y reestructura el cabello , actuando sobre todo en las fibras capilares. Al ser un tratamiento de raíz a punta, también ayudará a restaurar el cabello protegiéndolo de los daños causados por las planchas o los secadores.

, actuando sobre todo en las fibras capilares. Al ser un tratamiento de raíz a punta, también ayudará a restaurar el cabello protegiéndolo de los daños causados por las planchas o los secadores. No se necesitará mucho tiempo para peinarlo : el pelo estará más sano y liso, y no necesitará ser peinado de ninguna manera en particular, ya que tendrá un aspecto suave y natural.

: el pelo estará más sano y liso, y no necesitará ser peinado de ninguna manera en particular, ya que tendrá un aspecto suave y natural. El tratamiento dura mucho tiempo , hasta 6 meses, aunque depende mucho de lo rebelde que sea el pelo inicialmente.

, hasta 6 meses, aunque depende mucho de lo rebelde que sea el pelo inicialmente. El alisado con keratina es ideal para el cabello ondulado y rizado . Con el pelo rizado, puede que el resultado no sea exactamente un espagueti recto, pero la diferencia con respecto a antes será enorme.

. Con el pelo rizado, puede que el resultado no sea exactamente un espagueti recto, pero la diferencia con respecto a antes será enorme. El tratamiento dará a todo el cabello un brillo nunca visto. Atención: para realizar este tratamiento, hay que ir a un peluquero profesional que sabrá cómo cuidar el cabello, informará sobre la duración del alisado y de cómo mantenerlo.

Alisado de keratina: las desventajas

No todos los tipos de cabello son adecuados para este tipo de tratamiento.

¿Cuándo es mejor evitar el alisado de keratina?

Cabello dañado : La keratina es un excelente tratamiento para el cabello, pero si está dañado, es preferible un tratamiento reparador.

: La keratina es un excelente tratamiento para el cabello, pero si está dañado, es preferible un tratamiento reparador. El precio : El alisado de keratina tiene muchas ventajas, pero el primer inconveniente es el precio, dependiendo del salón de belleza al que se acuda. Además, es muy fácil encontrarse con algunos peluqueros que ofrecen el tratamiento a un precio sensacional, pero con resultados pobres.

: El alisado de keratina tiene muchas ventajas, pero el primer inconveniente es el precio, dependiendo del salón de belleza al que se acuda. Además, es muy fácil encontrarse con algunos peluqueros que ofrecen el tratamiento a un precio sensacional, pero con resultados pobres. Después del tratamiento: Si el cabello es graso y se ensucia con facilidad, el alisado de keratina no es aconsejable. De hecho, durante al menos 3 días después del tratamiento, hay que mantener el pelo suelto sin elásticos ni horquillas y no se podrá lavar. Preguntas y consultas sobre el tratamiento

¿Cuánto dura el efecto alisador? el efecto puede durar desde un mínimo de 3 meses hasta un máximo de 6, dependiendo del cabello, los lavados, los cuidados, etc.

¿Con qué frecuencia es aconsejable tratamiento? Normalmente cada 3, 4 o 5 meses, dependiendo de las necesidades de cada cabello. A medida que el cabello crezca, la zona de las raíces afectada por el crecimiento ya no será tan suave como el resto del cabello, y será necesario un retoque.

¿Cuánto tiempo suele tardar en aplicarse el tratamiento? Según el centro, la longitud y el volumen del cabello, la duración aproximada sería de entre 2 y 4 horas.

¿Qué es el lifting de pestañas?

El lifting de pestañas es el tratamiento estético que fija, curva y alarga las pestañas naturales para conseguir una mirada abierta y brillante. Un tratamiento de keratina, ayuda a fortalecer la estructura del cabello y proporciona un efecto beneficioso durante 2 a 3 meses.

Una alternativa perfecta tanto para las pestañas como para las cejas, el lifting de pestañas da la oportunidad de evitar el uso de rímel, pestañas postizas y rizadores de pestañas. En este artículo se repasa qué es, cómo funciona, cuánto dura y las pequeñas contraindicaciones.

¿Qué es el lifting de pestañas?

El lifting de pestañas es el tratamiento perfecto para rizar, alargar y fortalecer el pelo de las pestañas. Excelente para resaltar el contorno de los ojos, esta solución a base de keratina y vitaminas ofrece un resultado perfecto y natural.

El lifting de pestañas es un tratamiento que no implica la aplicación de pestañas postizas, sino que actúa sobre el pelo natural. Esta solución sigue el ciclo natural de las pestañas y no es necesario ningún tratamiento de eliminación.

Ideal tanto para mujeres como para hombres, está lleno de beneficios que son fáciles de notar desde la primera sesión. El lifting de pestañas permite obtener pestañas:

Suaves, sanas y fuertes;

Largas y espesas;

Ordenadas y nutridas; Además de dar beneficios a la naturaleza del cabello, se consigue un aspecto más abierto, luminoso y seductor. Además, permite olvidarse por completo de usar pestañas postizas, rímel y rizadores de pestañas.

¿A quién ayuda el lifting de pestañas?

A continuación, una lista completa de las mejores características para decidirse por el lifting de pestañas:

Pestañas largas y rígidas.

Pestañas finas.

Pestañas rectas o hacia abajo.

Pestañas desordenado o cruzadas.

Pestañas secas, quebradizas y deshidratadas. Cómo funciona el lifting de pestañas

El lifting de pestañas es una técnica avanzada que tiene dos funciones. La primera es para crear un rizo permanente y enfatizar el color, mientras que la segunda es para restaurar el cuerpo y el grosor del pelo.

Esto es posible gracias a la aplicación de keratina, un producto natural que nutre el pelo para que se regenere y fortalezca.

El tratamiento no dura mucho tiempo y consta de 3 pasos principales en los que se aplican varios productos y se dejan actuar. El tiempo de aplicación es esencial para garantizar el resultado, por lo que es aconsejable consultar a un experto que conozca los productos.

¿Cuánto dura el lifting de pestañas?

Una sesión de lifting de pestañas dura aproximadamente 60 minutos, mientras que la duración de la eficacia puede ser de 2 a 3 meses.

Lo mismo ocurre con el lifting de cejas, y cada vez es más frecuente que ambas se realicen en la misma sesión.

¿Qué hacer después del tratamiento de lifting?

Durante las 24 horas siguientes al lifting de pestañas, hay que evitar aplicar desmaquillantes, máscaras de pestañas u otros productos grasos. Además, hay que evitar exponer las pestañas al agua.

Contraindicaciones del lifting

El lifting de pestañas es un tratamiento natural que en algunos casos puede tener alguna contraindicación. A continuación se exponen una lista de casos en los que es mejor evitar el tratamiento.

En presencia de enfermedades oculares

Durante la lactancia y el embarazo

En presencia de alergias Si se tiene una enfermedad ocular, es posible que se produzca una pequeña irritación o inflamación mientras se realiza este tratamiento.

En caso de embarazo o en período de lactancia, no se debería experimentar ninguna irritación, pero no se recomienda para proteger al feto de todas las posibles complicaciones.

