Personas y Soluciones ofrece una formación en prevención de riesgos psicosociales mediante la gestión de conflictos en las empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 17:00 h (CET)

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales considera ciertos criterios relacionados con la diversidad (género, edad, cultura, discapacidad, personas con vulnerabilidad -LGTBI, contratos vulnerables…) en los espacios laborales.

Por esta y otras razones se ha vuelto indispensable que las empresas puedan garantizar un ambiente libre de conflictos. Personas y Soluciones es una firma especializada en consultoría para la formación en prevención y resolución de disputas, a través de un Sistema de Resolución Estratégica y Ecológica de Conflictos (REEC), elaborado por Ana Martín, una abogada con más de 20 años de experiencia en el abordaje y solución de todo tipo de desacuerdos.

Actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales Hace unos meses, se publicó el Criterio Técnico 104/2021, concerniente a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en riesgos psicosociales. El propósito es adaptar el contenido de la guía y sus principios al marco legal vigente en España y a las atribuciones y competencias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del país.

Para ayudar a las empresas a prevenir estos riesgos psicosociales y las cuantiosas pérdidas personales y económicas de sus daños, Ana Martín, directora de Personas y Soluciones, ha desarrollado el sistema REEC con el cual se busca poner fin a ecosistemas laborales disfuncionales mejorando la gestión productiva del capital humano.

El fin es reducir el riesgo de interacciones tóxicas, su escalada y su propagación. Este sistema permite resolver las diferencias en las empresas conun métodoespecífico que aumenta la competencia de sus personas para gestionar sus conflictos. Personas y Soluciones trabaja para gestionar el cambio desde dentro de las organizaciones, formando agentes mediadores internos y elaborando protocolos efectivos de prevención y resolución.

Un sistema fácil de implantar que ofrece importantes beneficios La implantación del sistema REEC se caracteriza por ser sencilla y muy flexible, pudiendo realizarse en distintos planos y fases, según el momento y las circunstancias propias de cada empresa. Su realización se lleva a efecto mediante:

1.La habilitación de una competencia metodológica, más allá de las “habilidades blandas”, para la comprensión y gestión autónoma de los conflictos entre las partes.

2.El establecimiento de tiempos, espacios, protocolos y roles para la escalada controlada de los conflictos cuando las discrepancias superan la capacidad de las partes para ser resueltas por ellas mismas.

3.El desarrollo de una cultura del diálogo para el cambio. Ya que no hay ningún cambio, evolución, mejora o transformación que no se produzca a través de la gestión positiva y consciente de las diferencias y discrepancias entre partes.

Se debe naturalizar el conflicto porque no es otra cosa que la construcción a través de la diferencia. Por eso, la implementación de este sistema garantiza la reducción de situaciones de tensión y enfrentamiento, así como su escalada innecesaria. Permite así la creación de un clima organizacional orientado al crecimiento a través del diálogo y el trabajo colaborativo y, en consecuencia, se reduce el daño por bajas laborales y conflictos legales de forma significativa. Ana Martín, quien además habla desde la experiencia de formar parte de una empresa familiar, dice que “nuestro talento humano debe favorecer la competitividad de la empresa mediante culturas simultáneamente en la productividad y la salud, como hacen los deportistas de élite”.

En conclusión, Personas y Soluciones, con su sistema de Resolución Estratégica y Ecológica de Conflictos logra el funcionamiento rentable, saludable y sostenible del ecosistema organizacional, promoviendo la implicación y el compromiso de todo el personal en los objetivos de la compañía.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.