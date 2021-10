WhatsON de RCValverde, una de las herramientas más vendidas en el mundo para acciones de WhatsApp Marketing Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 14:16 h (CET)

Las nuevas tecnologías se han apoderado de las estrategias de marketing en un mundo cada vez más interconectado. Un claro ejemplo de ello es el uso masivo actual que están haciendo las compañías de una plataforma como WhatsApp Marketing. Actualmente, esta se ha convertido en una de las mejores herramientas para incrementar las ventas y optimizar resultados entregando la información correcta, en el momento adecuado y produciendo la conversión esperada.

En este contexto, WhatsON, implantado por la empresa de telecomunicaciones RCValverde, se posiciona como uno de los software de WhatsApp Marketing más vendidos en todo el mundo. Este software para PC permite lanzar campañas de WhatsApp Marketing con imágenes y textos personalizables a todos los clientes y contactos, así como responder con un chatbot integrado.

¿Cómo funciona WhatsON? A través del uso de WhatsON, cualquier empresa podrá garantizar el envío de mensajes a toda su lista, sin importar que esos destinatarios tengan o no guardado el número desde el que se envían. Además, no habrá bloqueo por parte de WhatsApp, dado que los bots empleados van usando textos diferentes.

Para empezar a utilizar WhatsON para las campañas de marketing de una empresa, el primer paso es instalar el software en el PC y cargar la lista de clientes o contactos. Posteriormente, se deberá introducir la imagen o imágenes, configurar y personalizar el mensaje y las auto-respuestas. Los mensajes se pueden enviar de manera ilimitada y con envíos 100% gratis.

Para cargar los contactos a WhatsON, se puede hacer directamente desde un archivo de Excel, añadiendo el nombre de la persona y todos aquellos datos que ayuden a personalizar los mensajes.

WhatsON ya está presente a nivel mundial Llevar a cabo campañas de WhatsApp Marketing en una empresa o negocio a través del software de la compañía RCValverde generará un aumento de facturación importante, ya que será una manera de enviar mensajes personalizados a los clientes ofreciendo aquellos servicios o productos que más les puedan interesar.

WhatsON ha cobrado mucha popularidad en los últimos años, teniendo actualmente presencia en más de 12 países del mundo, entre estos México, Colombia, Ecuador, Chile o España.

Con una tasa de apertura de más del 90%, WhatsApp se alza como uno de los medios de comunicación digital más importantes. Por este motivo, emplear estrategias de marketing mediante WhatsApp Marketing y un software como WhatsON será una de las maneras más eficaces para conseguir una comunicación rápida y directa con los clientes.

