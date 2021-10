La guardería de día de PERROBUENO, una gran alternativa para que los mejores amigos del hombre no se queden solos en casa todo el día Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 13:48 h (CET)

Las largas jornadas laborales provocan que las personas pasen la mayor parte del día fuera de casa y que se vean obligadas a dejar las mascotas solas en el hogar. La guardería de día de PERROBUENO es una alternativa para aquellos dueños de perros que no quieren dejar a sus mejores amigos en casa solos durante todo el día.

Esta opción nació como una alternativa al paseador o guardería convencional, ofreciendo un servicio personal que brinda toda la libertad que necesitan los canes para correr y gastar toda la energía que tienen en Madrid.

Los servicios de PERROBUENO La guardería de día que pone PERROBUENO a disposición de los dueños será una manera de que los perros puedan pasar el día jugando con otros perros en un espacio de naturaleza, donde disfrutarán a más no poder. Los animales estarán en todo momento bajo la supervisión de un cuidador, que pondrá en práctica algunos ejercicios con ellos para que estén entretenidos y lo pasen bien mientras sus dueños están trabajando o de vacaciones. El cuidador también se encargará de guiar los juegos, vigilar que todo vaya bien y que ningún perro esté siendo excluido del grupo. Otro de los aspectos a destacar es que los animales estarán en total libertad en todo momento, sin jaulas, sueltos con otros perros de similar tamaño, temperamento y edad.

El servicio de guardería de día de PERROBUENO se complementa con servicios de veterinario, para que así el dueño tenga a su alcance un lugar donde hacer las consultas necesarias sobre el perro. Si eventualmente es necesario llevar a la mascota a un establecimiento donde le den un baño, PERROBUENO se encargará de llevarle a perrobuenopetshop en el horario de la guardería de día.

Control de la salud de los perros Para asegurarse de que todos los perros que acuden a la guardería de día están sanos y seguros, el equipo de PERROBUENO se encargará de controlar el estado vacunal de todos los perros que acudan al centro.

Aquellas personas que estén interesadas en los servicios del centro, pueden escoger entre diferentes opciones de recogida de la mascota: en el portal con el dueño, en el portal con el portero o que este facilite la entrada a casa, o por último, con llave, para entrar a la misma casa para recoger a la mascota. Sea cual sea la opción por la que se opte, gracias a los servicios de PERROBUENO los dueños encontrarán un perro feliz y relajado cuando vuelvan a casa de trabajar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.